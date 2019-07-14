“Metal sanayi ve madencilik sektörü TÜBİTAK desteklerine ilgisiz”

14 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - TÜBİTAK, 30 Haziran’da sanayi kanadında ana proje başvuru yollarından biri olan ‘1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na yalnızca KOBİ’lerden başvuru alacağını duyurdu. Bu büyük değişiklik KOBİ olmayan ve Ar-Ge ile iç içe olan tüm sanayicileri TEYDEB çağrılı alanlarına ve uluslararası fon programlarına yöneltti. Gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Sistem Global Danışmanlık A.Ş. Bursa Bölge Koordinatörü Nursel Üstündağ, bu değişikliğin ardından TEYDEB projelerine Haziran ayında ortalamanın üzerinde bir başvurunun gerçekleştirildiğini söyledi.

18 bin 872 projeye 7,1 milyar TL hibe

Bursa Bölge Koordinatörü Nursel Üstündağ; “TÜBİTAK tarafından açıklanan 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre 1995-2017 yılları arasında 34 bin 874 adet TÜBİTAK proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 18 bin 872 adedi kabul edilmiş, proje sahiplerine toplamda 7,1 milyar TL’lik bir hibe kazandırıldı. Hibe desteklerinin yüzde 43’ü 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı üzerinden ilerletildi. Sektörel bazda bakıldığında, desteklerden en büyük payı Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin aldığı görülüyor. Otomotiv ile Makine ve İmalat Teknolojileri ise hibe dağılımında 2. ve 3. sıraları paylaştı. Hibe sıralamasındaki en düşük payı Metal Sanayi ve Madencilik sektörü aldı” diye konuştu.

Programlar 4 ana gruba ayrılıyor

TEYDEB’in kendi programlarını firmaların Ar-Ge ile yakınlığına göre 4 gruba ayırdığının altını çizen Üstündağ, girişimci seviyesindeki bir firma veya şahıs için 1503, 1512, 1513, 1514 ve 1602 kodlu programlara başvuru önerilirken, Ar-Ge ile yeni tanışan bir firma için 1505 programının önerildiğini belirtti. Üstündağ; “Ar-Ge mekanizmasına ulusal anlamda yer alan firmalar için 1507, 1501, 1511 kodlu programlar uygun iken; uluslararası düzeyde Ar-Ge yapan firmalar için 1509 ve Horizon 2020 programları uygun” dedi.