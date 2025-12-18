Metin Aslantaş: Teknolojide girişimler yatırımda AI’ya yöneldi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de teknoloji, medya ve telekomünikasyon sek­töründeki en hızlı büyü­yen teknoloji firmalarının ödül­lendirildiği Deloitte Teknoloji Fast 50 bu yıl 20’nci kez düzenlen­di. Türkiye’de ilk 50’de yer almayı başaran firmalar Avrupa, Ortado­ğu ve Afrika’nın en hızlı büyüyen 500 şirketini belirleyen “Deloit­te Technology Fast 500 EMEA” programına doğrudan aday ola­cak. Son 20 yılda Fast 500 EME­A’da 3 kez birinci olan girişimler Türkiye’den çıktı. Bu yıl Fast 50 Türkiye’de ilk üçe giren firmalar ise ADIN.AI, Fimple ve Aktif Te­ch oldu.

“Yüzde 6 bin büyüyen var”

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, 20 yıl önce teknoloji gi­rişimcilerinin telekom alanına yatırım yaparken, bugün ise sağ­lık teknolojileri, fintech ve oyun yazılımına yönelik yatırım odak­larında önemli bir dönüşüm ya­şandığını kaydetti. Aslantaş, gü­nümüzde girişimlerin yatırımda AI (yapay zekâ) alanına yöneldi­ğin aktararak, Türkiye’de bu yılki birincinin bir AI teknoloji girişi­minin olduğunu vurguladı. Aslan­taş, “Biz Türkiye’de 2006 yılında bu yana Fast 50’yi düzenliyoruz. Bu listeyi hazırlarken de objektif kriterler uyguluyoruz. Bu kriter­lerden en önemlisi kurulan girişi­min son 4 yıldaki büyüme oranına bakıyoruz. Bu süreçteki finansal büyüme oranlarını biz hesaplıyo­ruz. 20 yıldır açıklanan söz konu­su listede yer alan teknoloji giri­şimlerinin büyümeleri hiçbir za­man yüzde 100’ün altında olan girişim girmedi. Girişimler kendi içinde büyümede yüzde 100’ün al­tında kalırsa alacağız ama yüzde 100’ün altında hiç olmadı. Bugün büyümede yüzde 5 bin- 6 bin bü­yüyen var. Fast 50 listesini hazır­larken sadece ilk üç sırayı açıklı­yoruz. Geri kalanları ise ilk 50’nin içinde yer aldığı şeklinde açıklıyo­ruz” dedi.

Kuantum bilgisayar alanı öne çıkacak

Türkiye’de teknolojide AI ala­nında hala kazanılacak paranın olduğunu belirten Aslantaş, bu alanın yavaş yavaş sakinleşece­ğini ifade etti. Yeni dönemde ku­antum bilgisayarlar konusun­da yüksek bir potansiyelin ortaya çıkacağını dile getiren Aslantaş, “Bundan 4 ile 5 yıl sonra bunu ko­nuşacağız. Türkiye için klasik ve­ri merkezi yatırımları çok önemli olacak. Hali hazırda büyük şirket­lerin Türkiye’ye yatırım yaptığını ve yeni girişimlerin de bu konu­da yatırım yaptığını göreceğiz. Yi­ne Türkiye’deki fintechlerin daha da ürün gamının gelişeceğine ina­nıyorum. Türkiye’ye yeni girme­ye karar veren bankalar gördük­çe Fintech’lerin bazılarında ye­ni ürünler görmeye başlayacağız ve burasının tekrar yükseleceğini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Asya ve Amerika’daki düşünce yapısına göre hareket edilmeli”

Metin Aslantaş, girişim şirketlerine önerilerde bulunarak, bütçeleri ve güçleri varsa hinterlandlarını olabildiğince geniş tutmaları tavsiyesinde bulundu. Bugün Amerika’daki girişimlerin Avrupa’da hızlı büyümesinin temel sebebinin 500 milyon nüfusluk pazara anında erişmesinden kaynaklandığına işaret eden Aslantaş, “Coğrafi olarak bir yere takılı kalmamak gerekiyor. Bu konuda gerişimler global düşünmeli ve teknolojisini olabildiğince yaygınlaştırması lazım. Türkiye kendini bu konuda Asya Pasifik ve Amerikalıları örnek almalı. Asya ve Amerika’daki düşünce yapısına göre hareket edilmeli” dedi.