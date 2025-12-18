Metin Aslantaş: Teknolojide girişimler yatırımda AI’ya yöneldi
Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, 20 yıl önce teknoloji girişimlerinin telekom sektörü alanında ürün çıkardığını kaydetti. Aslantaş, bugün ise girişimlerin yatırımda AI (yapay zekâ) alanına yöneldiğine dikkat çekti.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’de teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektöründeki en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının ödüllendirildiği Deloitte Teknoloji Fast 50 bu yıl 20’nci kez düzenlendi. Türkiye’de ilk 50’de yer almayı başaran firmalar Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın en hızlı büyüyen 500 şirketini belirleyen “Deloitte Technology Fast 500 EMEA” programına doğrudan aday olacak. Son 20 yılda Fast 500 EMEA’da 3 kez birinci olan girişimler Türkiye’den çıktı. Bu yıl Fast 50 Türkiye’de ilk üçe giren firmalar ise ADIN.AI, Fimple ve Aktif Tech oldu.
“Yüzde 6 bin büyüyen var”
Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, 20 yıl önce teknoloji girişimcilerinin telekom alanına yatırım yaparken, bugün ise sağlık teknolojileri, fintech ve oyun yazılımına yönelik yatırım odaklarında önemli bir dönüşüm yaşandığını kaydetti. Aslantaş, günümüzde girişimlerin yatırımda AI (yapay zekâ) alanına yöneldiğin aktararak, Türkiye’de bu yılki birincinin bir AI teknoloji girişiminin olduğunu vurguladı. Aslantaş, “Biz Türkiye’de 2006 yılında bu yana Fast 50’yi düzenliyoruz. Bu listeyi hazırlarken de objektif kriterler uyguluyoruz. Bu kriterlerden en önemlisi kurulan girişimin son 4 yıldaki büyüme oranına bakıyoruz. Bu süreçteki finansal büyüme oranlarını biz hesaplıyoruz. 20 yıldır açıklanan söz konusu listede yer alan teknoloji girişimlerinin büyümeleri hiçbir zaman yüzde 100’ün altında olan girişim girmedi. Girişimler kendi içinde büyümede yüzde 100’ün altında kalırsa alacağız ama yüzde 100’ün altında hiç olmadı. Bugün büyümede yüzde 5 bin- 6 bin büyüyen var. Fast 50 listesini hazırlarken sadece ilk üç sırayı açıklıyoruz. Geri kalanları ise ilk 50’nin içinde yer aldığı şeklinde açıklıyoruz” dedi.
Kuantum bilgisayar alanı öne çıkacak
Türkiye’de teknolojide AI alanında hala kazanılacak paranın olduğunu belirten Aslantaş, bu alanın yavaş yavaş sakinleşeceğini ifade etti. Yeni dönemde kuantum bilgisayarlar konusunda yüksek bir potansiyelin ortaya çıkacağını dile getiren Aslantaş, “Bundan 4 ile 5 yıl sonra bunu konuşacağız. Türkiye için klasik veri merkezi yatırımları çok önemli olacak. Hali hazırda büyük şirketlerin Türkiye’ye yatırım yaptığını ve yeni girişimlerin de bu konuda yatırım yaptığını göreceğiz. Yine Türkiye’deki fintechlerin daha da ürün gamının gelişeceğine inanıyorum. Türkiye’ye yeni girmeye karar veren bankalar gördükçe Fintech’lerin bazılarında yeni ürünler görmeye başlayacağız ve burasının tekrar yükseleceğini bekliyorum” ifadelerini kullandı.
“Asya ve Amerika’daki düşünce yapısına göre hareket edilmeli”
Metin Aslantaş, girişim şirketlerine önerilerde bulunarak, bütçeleri ve güçleri varsa hinterlandlarını olabildiğince geniş tutmaları tavsiyesinde bulundu. Bugün Amerika’daki girişimlerin Avrupa’da hızlı büyümesinin temel sebebinin 500 milyon nüfusluk pazara anında erişmesinden kaynaklandığına işaret eden Aslantaş, “Coğrafi olarak bir yere takılı kalmamak gerekiyor. Bu konuda gerişimler global düşünmeli ve teknolojisini olabildiğince yaygınlaştırması lazım. Türkiye kendini bu konuda Asya Pasifik ve Amerikalıları örnek almalı. Asya ve Amerika’daki düşünce yapısına göre hareket edilmeli” dedi.