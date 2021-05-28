Metin Ayakkabı, e-ihracat ile yeni pazarlara ulaştı

Kadın ayakkabı sektöründe üretim yapan Metin Ayakkabı, TurkishExporter platformundaki ihracat fırsatlarını doğru ve hızlı değerlendirerek yeni pazarlarına girdi.

Metin Ayakkabı ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Uluslararası Pazarlama Müdürü Pervin Çimen, “TurkishExporter E-ihracat platformu markamıza daha önce satış yapmadığımız yeni pazarlara ulaşma imkânı yarattı. Platformdan bağlantı kurduğumuz potansiyel firmaların isteklerine hızlı cevap vermek ve ürün gamımıza yeni modeller eklemek bize yepyeni pazarlar kazandırdı.” dedi.

1993 yılında İstanbul’da kurulan Metin Ayakkabı, Sherlock Soon ve Donna Style gibi birçok markaya sahip şirket kadın ayakkabısı sektöründe uzmanlaşarak %100 deri bot, spor ayakkabıları, sandalet ve terliklere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle iç ve dış pazarda aktif hizmet verdiklerini söyleyen uluslararası pazarlama müdürü Pervin Çimen, “En iyi kalite, en iyi hizmet” anlayışı içerisinde her müşterisini memnun etmeye çalışarak müşteri profilini her geçen yıl genişlettiklerini açıklamalarına ekledi.

Yeni modeller, inovatif ürünler

30’dan fazla ülkeye ihracat yapan ve tüm Avrupa’ya hâkim olan Metin Ayakkabı TurkishExporter ile yeni coğrafya ve yeni ülkelere ulaştıklarını söyleyen Çimen, “B2B platformlarına her zaman önem vermiş ve firmamıza fayda sağladığını düşünmekteyim. TurkishExporter e-ihracat platformundan bağlantı kurduğumuz firmaların yapmamızı istediği modelleri ürün gamımıza ekledik ayrıca da yatırım yapmayı planladığımız alanda da bize fikir verdi.” dedi.

Sektördeki firmalar için B2B platform üyelikleri hakkında yorum yapan Metin Ayakkabı Uluslararası Pazarlama Müdürü Pervin Çimen, üyelik maliyetlerinin kısa bir süre içinde kurdukları bağlantılar ile çok karlı sipariş yakalayabileceklerini söyledi.

İLANDIR.