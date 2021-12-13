Metin Ayakkabı, kaliteyi Avustralyalı kadınların ayağına götürdü

Metin Ayakkabı, Türk b2b platformu TradeAtlas işbirliğiyle küçük kıta büyük ülke Avustralya ayakkabı pazarında 1 yılda 3 kat büyümeyi hedefliyor.

Metin Ayakkabı Uluslararası Pazarlama Müdürü Pervin Çimen, “1994 yılından bu yana Metin Ayakkabı olarak %100 deri kadın ayakkabısında kalite, moda ve uygun fiyatı birleştirerek tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Bu 27 yıllık süreçte Metin Ayakkabı’nın kaliteli hizmetini 30’dan fazla ülkeye ulaştırarak tüketicilerimizle aramızda sıcak bir bağ kurmayı başardık.” dedi.

Sözlerine Avustralya’daki başarılarını anlatarak devam eden Çimen, “Avustralya pazarında uzun süredir vardık, hatta pazarda güçlü olduğumuzu, pazar dinamiklerini bildiğimizi düşünüyorduk. Pazarda ciddi bir yapılanma içerisine girdiğimizde, TradeAtlas ile tanıştık. TradeAtlas üzerinden bağlantı kurduğumuz yeni müşterilerimizin farklı tarz ve ihtiyaçlara uygun ayakkabılara olan taleplerini görünce pazara yeni bir heyecanla odaklanmamız gerektiğinin farkına vardık” diye konuştu.

Her geçen gün daha fazla çalışarak Metin Ayakkabı’nın yer aldığı ülke sayısını artırmayı arzu ettiklerini belirten Çimen, pandemi döneminde e-ticarete kayan sektörde, TradeAtlas gibi b2b platformlarına üyelikte Ticaret Bakanlığı’nca %60 oranında bir destek sağlamasının ne kadar isabetli olduğunu da vurguladı.