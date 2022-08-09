Metro markalı organik ürünlerde yüzde 100 izlenebilirlik

Metro Türkiye, ilk kez 2014 yılında başlattığı izlenebilirlik çalışmalarını tüketicilerde gıda okuryazarlığı konusunda farkındalık yaratma amacıyla hayata geçirdiği ‘Tabağında ne var?’ hareketi kapsamında genişletiyor. Kırmızı et, balık, bal ve meyve-sebze ürünlerinden sonra Metro markalı tüm organik gıda ürünlerinde QR kod ile izlenebilirlik sunuyor. Bu uygulama ile birlikte, Metro Chef markalı salça, yumurta, bakliyat, zeytinyağı ve Rioba markalı smoothie ve soğuk çay çeşitleri gibi 50’ye yakın organik ürünün tarladan ve çiftlikten rafa olan yolculuğunu toplamda 39 farklı bilgi ile sunuyor.

Ürünün etiketinde yer alan QR kodu okutarak erişilen bu bilgiler sayesinde tüketiciler, son ürün ve o ürünü oluşturan tüm hammaddelerin organik ürün sertifikasından ürünlerin hangi çiftçi, tarla, kümes veya üreticiler tarafından üretildiğine, ürünlerin analiz sonuçlarından üreticilerin gıda güvenliği belgeleri ve denetim sonuçlarına kadar ürünün tüm hikâyesini görebiliyor.

Ürünün tüm hikayesi dijital ortamda

Müşterilerine organik ürünlerde yüzde 100 izlenebilirlik sağladıklarını belirten Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Metro Türkiye olarak herkes için sağlıklı beslenme anlayışımız çerçevesinde hem öncü projeler gerçekleştiriyor hem de ürün gamımızı çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda raflarımızda 200’den fazla organik sertifikalı ürün bulunduruyoruz ve bunların yüzde 25’ini de kendi markalı ürünlerimiz oluşturuyor. Sorumlu üretim ve tüketimi teşvik etme ve müşterilerimizin beklentilerini karşılama amacıyla ürün çeşitliliğimizi artırırken güvenilir gıdayı da müşterilerimize sunmak bir diğer önceliğimiz. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız izlenebilirlik çalışmalarımız kapsamında yine Türkiye’de bir ilk olarak kendi markalı tüm organik ürünlerimizin rafa gelene kadarki tüm sürecinin dijital hikâyesini sunmaya başladık.” diye konuştu.

Metro Türkiye’nin kendi markaları altındaki tüm organik gıda ürünlerinde gıda güvenliği ve adil çalışma koşullarında güvenceyi sağlayabilmek amacıyla organize ettiği tarla, çiftlik ve paketleme tesisi denetimleri takip edilebiliyor, ürün bir kooperatif ürünü ya da coğrafi işaretli ise bu bilgilere de kolaylıkla ulaşabiliyor. 13 farklı tedarikçiden sağlanan Metro markalı 49 adet organik gıda ürününde, çiftçi ya da hammadde üreticisinin yanı sıra hasat yeri, gıda ürününe göre alerjen bilgisi, süt yağı miktarı, ürün analizleri, son ürün ve o ürünü oluşturan tüm hammaddelerin organik ürün sertifikaları, Coğrafi İşaret bilgisi gibi 39 farklı bilgi, ürün üzerinden okutulan QR kodu ile müşterilerle paylaşılıyor.

Üreticilere eğitimler düzenleniyor

Metro Türkiye, izlenebilirlik sisteminin tedarikçiler tarafından uygulanabilmesi amacıyla 13 farklı tedarikçi ile birebir görüşerek, QR kod sistemine yönelik 20 saatlik eğitim de verdi. Bu eğitim ve çalışmalar sayesinde izlenebilirlik çalışmalarını geliştiren Metro Türkiye, üreticilerini de bu konuda bilgilendirirken aynı zamanda iş birliği yaptığı kooperatif ve tedarikçilerine bağlı üreticileri de doğrudan etkileyerek yerel üretimi destekliyor.

200’ü aşkın organik ürün raflarda

Müşterilerine güvenilir, sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürünler sunma vizyonuyla her yıl bir önceki yıla göre organik ürün çeşitliliğini yüzde 25 oranında artırmayı hedefleyen Metro Türkiye, 2021’de kendi markalı organik ürün sayısını bir önceki yıla göre yüzde 200’den fazla artırdı. Raflarında 200’ü aşkın organik ürün bulunduran Metro Türkiye, kendi çatısı altında bulunan markaları ile de 49 farklı organik gıda ürünü sunuyor. Aynı zamanda bitki bazlı, şekeri, yağı, tuzu azaltılmış, katkısız, ürün çeşitliliğini de artırarak sağlıklı beslenme yolculuklarında müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamaya devam ediyor.