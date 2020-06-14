Metro Turizm halka arz olacak

14 Haziran 2020

Şebnem TURHAN

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding’in yüzde 100 bağlı ortaklığı Metro Turizm’in paylarının halka arzı için çalışmalara başladı. Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada halka arz için 14 Haziran tarihinde yönetim kurulu kararı alındığını duyurdu.

Metro Turizm’in halka arzı için ilk çalışma 2011 Kasım’ında başlatılmıştı. O dönem 25 milyon lira olarak planlanan halka arz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun başvuruyu işlemden kaldırmasıyla yapılamamıştı. Ardından 2014 yılında yeniden kolları sıvayan Metro Holding, bu kez ekonomik koşulların uygun olmadığı gerekçesiyle halka arzı ertelemişti.

2014’te yine gündemdeydi

2014 yılında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, yapılan değerleme çalışmaları sonucu Metro Turizm'in piyasa değeri 874.6 milyon lira olarak belirlenmişti. Son olarak da Şubat 2017’de yine halka arz için yönetim kurulu kararının alındığı ve çalışmalara başlandığı duyurulmuştu.