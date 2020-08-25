Metro Türkiye, COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet belgelerini aldı

25 Ağustos 2020

Metro Türkiye'nin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile Güvenli Hizmet Belgesi'ni almaya hak kazandığı bildirildi.

Metro Türkiye'nin yapılan açıklamada, "Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri çerçevesinde, güvenli ve hijyenik üretim ile hizmet standartlarını karşılayan kurumlara verilen TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi Metro Türkiye’nin HoReCa’ya (Otel, Restoran, Kafe) Özel Gıda Sevkiyat Operasyonu mağazaları olan Konyaaltı, Bayrampaşa, Pendik, Mamak, Bodrum, Gaziemir, Alanya, Osmangazi mağazalarına ve Metro tarafından yönetilen Ettat Et Kesim Merkezi ve Erşan Et Kesim Merkezi’ne verildi. Ayrıca, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi ise TSE’nin gerçekleştirdiği saha denetimlerinin ardından Antalya ve İzmir Platformları ile Marmaris Dağıtım Merkezi’ne verildi." ifadelerine yer verildi.

“Tedarik zincirimizin güvenilirliği resmi olarak tescillenmiş oldu”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, pandeminin ilk gününden bu yana üst düzey önlemleri titizlikle hayata geçirdiklerini vurguladı. Metro Türkiye olarak 30 yıldır olduğu gibi bu dönemde de çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını gözeterek güvenilir alışverişin adresi olmayı sürdürdüklerini söyleyen Minialai, "TSE COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet belgelerini alarak COVID-19’a karşı kendi yönettiğimiz tüm tedarik zincirimizin güvenilirliği resmi olarak tescillenmiş oldu. Bu belgeler işletmedeki tüm altyapısal düzenlemelerin ve sistemsel önlemlerin yasal otoritelerin belirlediği COVID-19 önlemlerine uygunluğunu garanti altına alıyor. Aynı zamanda, işletmede alınan önlemlerin, sürdürülebilir ve eksiksiz şekilde uygulandığını gösteriyor. Metro Türkiye olarak hizmet kalitesi açısından sektörümüzde öncü olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.