Metro Türkiye, etlerin rafa geliş hikâyesini faturalara taşıdı

17 Ocak 2020

Türk mutfağının daimiyetini sağlama misyonunu üstlenen ve sürdürülebilirlik konusunda birçok çalışma yürüten Metro Türkiye, “Etin İzlenebilirliği” alanında öncü bir uygulamaya daha imza attı. Metro Türkiye, 2017 yılında mağazalarında hazırladığı et ürünlerinde başlattığı dijital izlenebilirlik sistemini geliştirerek mevcut uygulamasını bir üst basamağa taşıdı. Güvenli bir takip altyapısı sağlamak amacıyla 110 ülke tarafından oluşturulan GS1 Küresel İzlenebilirlik Standardı kapsamındaki GS1-128 barkod sistemi ilk kez Metro Türkiye tarafından uygulanmaya başladı. GS1-128 barkod sistemi sayesinde satın alınan vakum ve karkas et ürünlerinin ticari kimliğini gösteren bilgilerin yanı sıra etin çiftlikten rafa geliş hikâyesi de tüm detaylarıyla faturalarda yer alacak.

Dünya mutfakları arasında oldukça önemli ve saygın bir yere sahip olan Türk mutfağı, binlerce yıllık geçmişi sayesinde her damağa uygun binlerce lezzete sahip olmasıyla biliniyor. Kırmızı et ile hazırlanan yemeklerin ise Türk mutfağında önemli bir yeri var. Dolayısıyla kırmızı etin kalite kontrol standartlarına dikkat edilerek raflardaki yerini alması büyük hassasiyet gerektiriyor.

“Sorumlu Satın Alma anlayışımızla Etin İzlenebilirliği alanında sektör çıtasını yükselttik”

Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel kurum olarak doğaya ve doğanın sunduğu kaynaklara bağlı olduklarını, bu çerçevede son tüketiciye ulaşan ürünün kalitesine ve güvenilirliğine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Özel, “Son tüketici ne yediğini ve ürünün nereden geldiğini bilmek; güvenmek istiyor. Sorumlu Satın Alma anlayışımız kapsamında GS1-128 barkod sistemini Türkiye’de ilk kez uygulayarak müşterilerimize küresel standartlarda izlenebilir ürün sunuyoruz. GS1-128 barkod sisteminde mevcutta var olan ve ürünün sadece adet, kg, üretici adı gibi ticari kimliğini gösteren bilgilere ilave olarak, fatura üzerinde son kullanım tarihi, parti numarası, kesim tarihi ile kulak küpesi gibi detaylar da yer alıyor. Böylelikle ürünün ambalajı veya etiketi kaybolsa dahi etin faturasından rafa geliş hikâyesine ulaşmak mümkün hale geliyor. Sektördeki öncü rolümüzün verdiği sorumlulukla müşterilerimize güvenli ürün sunma konusundaki çıtayı bir kez daha yükseltiyoruz.” dedi.

Tedarikçilerin dijital altyapısını geliştirecek eğitimler verildi



Türkiye’de bir ilk olan GS1-128 barkod sisteminin uygulanması ve dijital altyapısının kurulmasına ilişkin et tedarikçileri ile iş birliğine giden Metro Türkiye, ülke genelinde 36 et tedarikçisine eğitimler vererek pilot uygulamaları tesislerinde hayata geçirmelerini de sağladı.