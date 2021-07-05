Metro Türkiye İK Direktörlüğü'ne Ebru Taşcı Firuzbay atandı

Türkiye’nin önde gelen perakende markası Metro Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Ebru Taşcı Firuzbay, 5 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Metro Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve getirildi.

Yeni görevinde, 21 şehirdeki 37 mağazasında yaklaşık 4 bin 200 çalışanıyla müşterilerine hizmet veren Metro Türkiye’nin tüm İK stratejileri ve süreçlerinden sorumlu olacak Firuzbay, bu görevine ek olarak Metro Türkiye yönetim kurulunda da üye olarak yer alacak. Firuzbay’ın katılımıyla birlikte Metro Türkiye'de yönetim kurulundaki kadın yöneti oranı yüzde 60’a ulaştı.

1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı yıl çalışma hayatına Garanti Bankası’nda başlayan Firuzbay, burada İşletme Bankacılığı bölümünde şube, bölge ve genel müdürlükte farklı rollerde görev aldıktan sonra, 2005’te Türk Ekonomi Bankası’na Bireysel Bankacılık çatısı altında İşletme Bankacılığı Satış ve Strateji Planlama Müdürü olarak geçti.

Sonrasında, 2011-2018 tarihleri arasında BNP Paribas Cardif Türkiye’ye İnsan Kaynakları ve Organizasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Firuzbay, Metro Türkiye’ye katılmadan önce son olarak 2018 yılından bu yana Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığını ve İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütüyordu. 2017 yılından beri yönetim ekibinde yer aldığı PERYÖN’de 26. dönemde de Yönetim Kurulu üyesi seçilen Firuzbay, aynı zamanda Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin 3. dönem mentisidir.