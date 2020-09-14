Metro Türkiye, otomatik dezenfektan sistemiyle COVID-19 önlemlerini artırdı

14 Eylül 2020

Metro Türkiye, COVID-19 pandemisine karşı başlattığı uygulamalara devam ediyor. Pandemi döneminde hijyen uygulamalarını artıran Metro Türkiye, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Metro Türkiye’nin tüm mağazalarında uygulanacak yeni sistem ile alışveriş arabaları artık her kullanımdan sonra el değmeden, sensörlü dezenfeksiyon üniteleriyle otomatik olarak dezenfekte edilecek.

Uygulamanın Metro Türkiye’nin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya mağazalarında 15 Eylül itibarıyla başlayarak Eylül ayı sonuna kadar tüm mağazalarda hayata geçirilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, yeni sistem kapsamında mağazalarda kurulan dezenfeksiyon tünelleri sensör ile çalışacak ve alışveriş arabaları bu tünellerden geçtiğinde üzerlerine dezenfektan otomatik olarak sprey şeklinde uygulanacak. Böylece hava üflemesi yardımı ile dezenfektanın alışveriş arabalarının özellikle tutma alanları olmak üzere tüm yüzeyine yayılması sağlanacak.

"Tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, COVID-19 pandemisinin ilk gününden bu yana çalışmalarını büyük bir hassasiyet ile yürüttüklerini söyledi.

Temel önceliklerinin müşteri ve çalışan sağlığı olduğunu belirten Minialai, "Bu doğrultuda mağazalarımızın içinde aldığımız hijyen uygulamalarımıza ek uygulamalar getirerek tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Alışveriş arabaları alışveriş esnasında en fazla kullanılan araç olduğu için burada almış olduğumuz günlük önlemlerimizi daha da artırarak her kullanım sonrası dezenfeksiyon işlemi sağlayan otomatik bir sistemi hayata geçirdik. Tüm mağazalarımızda uygulayacağımız otomatik dezenfektasyon sistem uygulamasının periyodik dezenfeksiyona göre en önemli avantajı alışveriş arabalarının tüm yüzeyinin en ince noktasına kadar dezenfekte edilecek olması. Bu zor dönemde, müşterilerimizin sağlığı için var gücümüzle çalışmaya ve müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğiz.” dedi.