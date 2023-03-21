Metro Türkiye ramazanda Gastronometro’nun kapılarını 4 restorana açıyor

Metro Türkiye, Benim İşim, Benim Mutfağım projesi ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da deprem nedeniyle hasar gören restoranlara yeniden ayağa kalkabilmeleri için can suyu oluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye, Ramazan ayı boyunca Gastronometro’nun kapılarını 4 restorana açacak.

Metro Türkiye, Gastronometro platformunu restoranların kullanımına açmanın yanı sıra iftar davetlerinde kullanılacak ürünlerin tamamını karşılayacak; şef ekibi ve servis elemanları ile de bu restoranlara destek olacak.

Proje kapsamında Antakya Sultan Sofrası, Maraş Paça Kebap Restaurant, Malatya Hacı Baba Restaurant ve Antakya Pöç Kasabı ve Kebap Salonu’nun yöresel lezzetleri ile iftar organizasyonları düzenlemesi için fırsat sunan Metro Türkiye, restoranların elde edeceği gelir ile tekrar ayağa kalkmalarını ve bölgenin mutfak kültürünün yaşamaya devam etmesini hedefliyor.

Benim İşim, Benim Mutfağım projesi ile ihtiyaç sahibi restoranların yanında yer alan Metro Türkiye, iftar daveti verecek şirket ve dernekleri Gastronometro’ya bu değerli restoranların müşterileri olmaya davet ediyor.

Öne çıkmış 4 restoranla güç birliği yapılıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, Türkiye'nin en zengin yemek kültürü merkezlerinden Hatay, Kahramanmaraş, Malatya gibi illerde birçok restoranın depremin oluşturduğu ağır hasar nedeniyle artık konuklarını ağırlayamadığını belirtti

Türüng, şunları kaydetti:

"33 yıldır faaliyet gösterdiğimiz ülkemizde ilk günden bu yana işin mutfağında yer alıyor ve toplumsal farkındalık odaklı çalışmalara imzamızı atıyoruz. Hem mutfak kültürümüzün kaybolmasını önleyerek bölgedeki damak tatlarını geleceğe taşımak hem de bölge ekonomisine destek vermek için bu bölgenin ustalarına ve restoran sahiplerine destek vermemiz gerekiyor. Bu inançla, yöresel lezzetleri sunan bu restoranların kapılarını tekrar açabilmeleri için üzerimize düşen sorumlulukla yardım elimizi uzatıyoruz. Bölgede sektöre katkıları ile öne çıkmış 4 restoranla güç birliği yapıyor, kapılarını tekrar açabilmeleri için Benim İşim, Benim Mutfağım projesini hayata geçiriyoruz.

“2 milyon TL katkıya ulaşabilmeyi hedefliyoruz”

Proje kapsamında, geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan iftar organizasyonumuzu, bu sene afet bölgesinde depremlerde hasar gören restoranlara destek olmak için düzenliyoruz. Amacımız, restoranların iftar yemeklerinden elde edecekleri maddi destekle tekrar ayağa kalkmasını ve yörelerine özgü lezzetleri sunmaya devam etmesini sağlayabilmek. Kişi başı ücretin bin TL olacağı iftar yemeğinde tam kapasiteye ulaştığımız takdirde her bir restorana yaklaşık 500 bin TL gelir oluşturabilme, toplamda da 2 milyon TL katkıya ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Metro Türkiye olarak afetten etkilenen tüm üreticilerimizin ve bu ürünlerle mutfağımızı geleceğe taşıyan restoranlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Benim İşim, Benim Mutfağım projesinin ramazan ayının kucaklayıcı ve birleştirici ruhuyla hayat bulacağının altını çizen Türüng, Türkiye'nin mutfak kültürünü oluşturan birçok değerli restoran, deprem nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu, kapılarını tekrar açabilmeleri için desteğe ihtiyaçlarının olduğunu açıkladı.

Türüng, "Her zaman dayanışmanın en güzel örneklerine sahne olan ramazan ayında biz de bu restoranlarımıza destek olmak istedik ve onların maddi gelir sağlayabilecekleri bir formül geliştirdik. Konuklarını kendi mekanlarında ağırlayamayan 4 restoranımıza Gastronometro’nun kapılarını açarak, Ramazan organizasyonlarına ev sahipliği yapmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak olarak kullanılacak

Ramazan süresince restoranlara Gastronometro mutfağını açacaklarını ve iftar davetlerinde kullanılacak ürünlerin tamamını Metro Türkiye olarak karşılayacaklarını vurgulayan Türüng, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mekan ve ürün desteğimizin yanında Gastronometro şef ekibimiz ve servis personellerimiz ile de restoranlarımızın yanında yer alacağız. Sundukları yöresel lezzetler ile tanınan Antakya Sultan Sofrası, Maraş Paça Kebap Restaurant, Malatya Hacı Baba Restaurant ve Antakya Pöç Kasabı ve Kebap Salonu işletmeleri, iftar organizasyonu düzenleyecek şirket ve dernekleri iftar menüleri ile Gastronometro’da ağırlayacak. 80 kişiye kadar gerçekleştirilebilecek olan organizasyonlardan elde edilecek gelir, bu işletmelerimizin mekanlarını tekrar açabilmesi için direkt kaynak olarak kullanılacak."

Ramazan ayı içerisinde Antakya Sultan Sofrası, Maraş Paça Kebap Restaurant, Malatya Hacı Baba Restaurant ve Antakya Pöç Kasabı ve Kebap Salonu’nun hazırlayacağı iftar menüleri ile konuklarını ağırlamaya hazırlandığını belirten Türüng, "Sizler de bu seneki iftar davetlerinizi Gastronometro’da vererek bu restoranlarımıza umut olabilir, yeniden hayat bulmalarına, bölge mutfağını ve kültürünü yaşatmalarına katkıda bulunabilirsiniz." açıklamasında bulundu.