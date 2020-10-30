Metro Türkiye, tüm kategorilerde vegan ürün bulundurmayı hedefliyor

30 Ekim 2020

Temel gıda maddelerinden hijyenik ürünlere, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan ürünlerin vegan muadillerinden kahvaltılık seçeneklere kadar bitkisel bazlı pek çok ürünü tüketicilerle buluşurken Metro Türkiye, 2021 yılı sonuna kadar tüm kategorilerde vegan beslenmeye uygun ürün bulundurmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 yıldır tüm müşterileri için doğru ve güvenilir alışverişin adresi olma amacıyla çalışmalarına devam eden Metro Türkiye’de vegan beslenmeye uygun geniş ürün yelpazesi bulunuyor. Bu yelpaze içerisinde temel gıda maddelerinden hijyenik ürünlere, Türk mutfağı çeşitlerinin muadillerinden kahvaltılık seçeneklere kadar birçok ürün sunuluyor. Bitkisel bazlı hamburger köfte, vegan sucuk ve vegan peynirler ilk etapta göze çarpan ürünler arasında yer alıyor. Metro Türkiye ayrıca kendi markası Metro Chef ile makarna ürünlerinde de vegan alternatif sunuyor. Şu an 100’e yakın vegan ürüne raflarında yer veren Metro Türkiye’nin hedefi ise 2021 yılı sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürün bulundurmak.