Metro Türkiye ve ZES, iş birliği yaptı

Metro Türkiye, Zorlu Enerji'nin yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrikli araç şarj istasyon altyapısı markası ZES ile iş birliği gerçekleştirdi.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, ocak ayı sonuna kadar Türkiye genelindeki tüm Metro Türkiye mağazalarında, çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanım oranı her geçen gün artan elektrikli otomobiller için şarj istasyonları kurulumu gerçekleşecek.

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Antalya illerindeki mağazalarının da yer aldığı 21 mağazada istasyon kurulumunu tamamlayan Metro Türkiye, ocak sonuna kadar 35 mağazasında toplamda 70 adet ZES istasyonunu hizmete açacak. Bu sayede Metro Türkiye'nin elektrikli araç kullanan müşterileri, alışveriş yaparken araçlarını 30 ila 60 dakika gibi kısa bir sürede I-REC sertifikalı temiz enerji ile şarj etme imkanı bulacak.

"Tüm faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirliği koyuyor, 2040 yılına kadar karbon nötr olma hedefiyle çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye CFO'su Aslı Yılmaz Aracıoğlu, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak hizmetlerini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Karbon nötr bir gelecek için yeşil yatırımlar giderek önem kazanıyor. Metro Türkiye olarak bizler de tüm faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirliği koyuyor, 2040 yılına kadar karbon nötr olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda öncü adımlar atan bir firma olarak, bu yönde artacak talepleri de öngörerek elektrikli şarj altyapısı sunan ZES firması ile bir iş birliği gerçekleştirdik.

Son rakamlara göre, Türkiye'de aktif olarak trafikte var olan elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor. Elektrikli araçlara geçiş sayesinde 2030 yılına dek elektrikli araçlara yönelik artan taleple birlikte yaklaşık 5 milyon ağacın karbon emilimine denk olan 920 Mt CO2 eq emisyondan kaçınmış olacağız. Artan elektrikli araç kullanım oranı, çevresel sürdürülebilirlik hedefimiz ve müşterilerimizin bu yöndeki ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla elektrik teknolojisine geçişi kendi mağazalarımızda destekleyerek mağazalarımızda elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmaya başladık. Yürüttüğümüz çalışmalarla hem kendi operasyonlarımız hem de müşterilerimiz için karbon ayak izi ve emisyonunu azaltacak çözümler sunmaya devam edeceğiz."

"ZES, 2 bin 700'ü geçen lokasyonda 3 bine yakın elektrikli araç şarj istasyonundan temiz enerji sunuyor"

Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman da Zorlu Enerji'nin elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlaması amacıyla Türkiye'nin 81 ilinde, sayısı 2 bin 700'ü geçen lokasyonda 3 bine yakın elektrikli araç şarj istasyonu ile Türkiye'deki elektrikli otomobil sürücülerine kesintisiz sürüş hizmeti verildiğini aktardı.

Salman, şu bilgileri verdi:

"Zorlu Enerji olarak Türkiye'nin dört bir yanında faaliyete geçirdiğimiz elektrikli araç şarj istasyonlarımızla ülkemizin elektrikli araç altyapısını hazırlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Karbon nötr bir gelecek için elektrikli araç dönüşümünü desteklemek amacıyla faaliyet gösteren elektrikli araç şarj istasyonu ağımız ZES ile araç sahiplerinin şehir içi ve şehirler arası seyahatlerini konforlu ve doğa dostu sürüş deneyimi ile yapmasını sağlıyoruz. Sürdürülebilir geleceğin en önemli sacayaklarından biri olan elektrikli araçlara sağladığımız elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandırdığımızı Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendiriyoruz. Bu anlamda Metro Türkiye ile yaptığımız iş birliğini de çok kıymetli buluyoruz. Artık Metro Türkiye mağazalarındaki araç şarj istasyonlarında araçlar temiz enerji ile şarj edilebilecek."

Verilen bilgiye göre, proje kapsamında ZES tarafından Metro Türkiye mağazalarına 180kW ve 60kW aralığındaki 70 DC (yüksek hızlı) cihazın kurulumu ocak ayı sonunda tamamlanacak.

Yüksek hızlı şarj imkanı sunan istasyonlar; İstanbul'da Kozyatağı, Bayrampaşa, Güneşli ile Muğla'da Bodrum ve Bursa'da Nilüfer mağazalarında Metro Türkiye müşterilerine alışverişleri esnasında araçlarını 30 ila 60 dakika arasında şarj etme kolaylığı sunuyor.