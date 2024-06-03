Metro Türkiye, yüzde 11,4'lük enerji tasarrufuyla dikkat çekiyor

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Aracıoğlu, Metro Türkiye olarak, iklim ve çevreyi koruma bilinciyle tüm operasyonlarında çevresel etkiyi en aza indirgemek için çalıştıklarını belirtti.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını temel bir strateji olarak ele aldıklarını belirten Aracıoğlu, "Müşterilerimize sunduğumuz ürünleri ekolojik, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmeyi amaçlıyoruz. Gıda atıklarının önlenmesinden yüzde 100 et, balık, bal, meyve sebze izlenebilirliğine ve sürdürülebilir kaynakların kullanılmasına kadar tüm işlerimize üreticilerimiz, yerel ürünlerimiz ve yetiştirdiğimiz şeflerimizle birlikte insan odaklı yaklaşıyor, çevreye saygılı ve yerel değerleri yaşatarak etkin bir şekilde faaliyet gösteriyoruz" dedi.

"2040'a kadar hedefimiz karbon nötr olma"

Gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik odaklı yatırımların da etkisiyle 2023 için belirlenen yüzde 7 enerji tasarrufu sağlama hedefinin üstüne çıkarak yüzde 11,4'e ulaştıkları bilgisini paylaşan Aracıoğlu, "Metro Türkiye olarak enerji tasarrufu konusunda tüm Metro Grup ülkeleri içerisinde ikinci sırada yerimizi aldık. GES projemizin tamamlanmasıyla birlikte bu oranı daha yukarılara taşıyacağımıza ve böylece 2040'a kadar karbon nötr olma hedefimize çok daha fazla yaklaşacağımıza inanıyoruz" görüşünü paylaştı.