Metro Türkiye’den 2 yılda 2 kat büyüme hedefi

Başak Nur GÖKÇAM

1990 yılından bu yana hizmet veren Metro Türkiye, fiyatlandırma politikasını yeniledi. Şirket, müşterilerinin maliyetlerinde tasarruf edebilmesinin yanı sıra kârlılıklarının daha da artması için her gün için iyi fiyat politikası sunduğunu belirtti.

Bu kapsamda, en fazla tercih edilen 4 bine yakın üründe geçerli olan ‘Çok Al Az Öde’ uygulaması geliştiren Metro Türkiye, toplu alımlarda yüzde 50’ye varan avantaj sağlayacağı bilgisini paylaştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Her gün iyi fiyatı, süreli değil sürekli olarak sunduğumuz yeni politikamız kapsamında müşterilerimize Çok Al Az Öde avantajlarını da sağlıyoruz.

Bu uygulamalarla otel ve yeme içme sektöründen bakkallara, büfelerden hane tüketicisine kadar tüm müşterilerimizin hem zaman hem de maliyet tasarrufu elde ederek, alışveriş yapabilmelerini mümkün kılan bir model oluşturduk.

Rekabetçi fiyatlar, istikrar, kolay alışveriş imkânı, verimli operasyon yönetimi ve daha iyi bulunurluk sunmayı amaçladığımız bu uygulama ile müşterilerimiz tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, zengin ürün çeşitliliğine yılın her günü kolayca ve avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor” dedi.

“Süreli değil sürekli indirim”

Metro Türkiye müşterilerinin artık kampanya dönemlerini takip etmeye gereksinim duymayacağına dikkat çeken Türüng, “Süreli değil sürekli çok iyi fiyatları sunmayı amaç edinen bir fiyatlandırma politikasını uygulamaya aldık.

‘Metro Usulü’ alışveriş olarak tanımladığımız bu yeni stratejimizde ‘Her gün çok iyi fiyat’ ile yaklaşımımız ile 20 bine yakın üründe, ‘Çok Al Az Öde’ uygulamamız ile de profesyonel müşterilerimizin en çok talep gösterdiği, ana ihtiyaçlarının tamamını karşılayan 4 bine yakın ürünümüzde çoklu alımlarda fiyat avantajı sunuyoruz. Çoklu alım yapıldığında sağlanan faydanın, tek olarak alacağınız ürüne kıyasla yüzde 20, yüzde 30 hatta yüzde 50’lere varan düzeyde olması mümkün.

Yılın her günü bu özel fiyatlardan nihai tüketiciler dahil olmak üzere tüm müşterilerimiz faydalanabilecek” diye konuştu. Bin 100 üründe ‘Çeşitli Al Az Öde’ uygulaması ile müşterilerin aynı markalı, aynı gramajlı ve aynı fiyatlı ürünlerden birden fazla alındığında da avantajlı fiyat alternatiflerinden yararlanabileceklerinin belirten Türüng, “Bu sayede aynı ürün çeşidinden çoklu alım yapmak yerine, ürünün farklı çeşitlerinden de bir sepet oluşturabilir; yine çoklu alım yaparak fiyat avantajı sağlayabilirler” dedi.

“Lojistik altyapısını yüzde 50 genişleteceğiz”

Gelecek 5 yıl içerisinde lojistik altyapısını yüzde 50 genişleterek tedarik zincirindeki büyümeye devam edeceklerinin vurgusunu yapan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Mevcut müşterilerimize daha fazla çeşitte ürün ve yüksek adette satış sunmanın yanı sıra yeni müşterilere de ulaşacağımıza inanıyoruz.

Bu doğrultuda satış ekibimizi de iki katına çıkardık. Böylece müşterilerimizin daha çok yanında olacak; onların ihtiyaçlarını daha yakından takip edebilecek ve daha da iyi hizmet verebileceğiz. Büyüyen satış ekibimizle satışlarımızı ve pazar payımızı da aynı oranda artırmaya devam etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.