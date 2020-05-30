Metro Türkiye'den 'Mutfağa Dönüşte' HoReCa'ya özel ödeme erteleme imkânı

30 Mayıs 2020

Pandemi döneminde fiyat spekülasyonları ve stok yönetimi konusunda çalışmalar yapan Metro Türkiye, normalleşme döneminde de bu yöndeki faaliyetlerini sürdürüyor. 30 yıldır HoReCa’nın (otel, restoran, kafe) bir numaralı iş ortağı olma vizyonu hareket eden Metro Türkiye, 1 Haziran’dan itibaren başlayacak mutfağa dönüş döneminde otel, restoran, kafe, yiyecek içecek (catering) şirketleri, bakkal ve işletme mutfaklarına özel ödeme erteleme ve taksit seçenekleri ile finansal çözümler sunarak müşterilerine destek olmaya devam ediyor.

Ticari kartlar ile yapılacak alışverişlerde sunulan 3 aya kadar ödeme erteleme veya 9 aya kadar taksit seçenekleri, işletme sahiplerinin bu süreçte ödeme planlarını rahatlıkta yürütebilmesine katkıda bulunuyor. İşletmeler, gıda ürünlerinden virüsle mücadele ve önlem almaya yönelik özel ürünlere kadar ihtiyaçları olan tüm ürün gruplarına tek bir çatı altında ulaşabiliyor.

Metro Türkiye virüsle mücadeleye özel ürünler sunuyor

Normalleşme döneminde yeme-içme sektöründeki işletmelerin uyması gereken kurallar kapsamında fiziki ve hijyenik önlemler yer alıyor. Metro Türkiye, işletmelerin virüse karşı önlem alabilmeleri için hijyen uygulamalarından sosyal mesafe alanı oluşturmaya kadar ihtiyaç duyacakları tüm ürünleri mağazalarında müşterileriyle buluşturuyor. İşletme sahipleri dezenfektanlar, koruyucu yüz siperliği, tulumlar, maskeler, temizlik malzemeleri gibi hijyenik ürünlerin yanı sıra; işletme içinde fiziksel düzenleme yapabilecekleri masa siperliği, ayırıcı panel ve ultraviyole dezenfektan makinesi gibi ürünlere ve yeni dönemde kullanılması zorunlu kılınan kullan-at ürünlere Metro Türkiye mağazalarında ulaşabilecek.

“Mutfağa dönüşte Horeca’nın yanındayız”

İş ortaklarının ihtiyaç duyduğu tüm ürünlere tek çatı altında bulma imkanı sunduklarını söyleyen Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Metro Türkiye olarak, 34 ülkede faaliyet gösteren bir iş ağına sahip olmamızın sağladığı avantajla, işletmelerin toplu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için stok yönetimi ve tedarik zinciri konularındaki planlamalarımızı tamamladık. Özellikle içinde bulunduğumuz bu normalleşme döneminde hijyen kuralları çerçevesinde müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışan iş ortaklarımızın ihtiyaçları olan çözümleri bir arada sunuyoruz. Bir taraftan da mutfağa dönüş sürecinde güvenilir ürünü doğru fiyat ile ulaştırmaya devam ediyoruz.Pandemi döneminin mart ayında başladığı an itibariyle iş ortaklarımıza destek olmak için mevcut bakiyelerinde ödeme erteleme ve taksitlendirme uygulamalarını devreye almıştık. 1 Haziran itibarıyla tekrar kapılarını açacak işletmelerin bu dönemde de finansal çözümlerimiz ile yanlarında yer alıyor ve onların mutfağa dönüş sürecini en iyi şekilde tamamlamaları için destekliyoruz.” dedi.