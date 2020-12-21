Metro Türkiye'den yerel tohum ile üretime yüzde 100 alım garantisi

Metro Türkiye, kooperatifçiliğe verdiği destekle üreticiye ve yerel ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin farklı yörelerinde yerel üreticilerle çalışan, kooperatifleri ve üreticileri sürdürülebilir tarım yöntemleri hakkında bilinçlendiren Metro Türkiye, belirli bölgelere ait ürünleri kooperatiflerden alıyor.

Kooperatifleri ürün seçimi, ürün miktarının belirlenmesi, etiketleme ve ambalajlama konularında destekleyen Metro Türkiye, ayrıca küçük üreticileri, ürünlerini kooperatifler üzerinden satmaya teşvik ediyor. Ekosisteminde 800’ün üzerinde yerli üretici, üretici örgütü, kooperatif ve tedarikçiyle iş birliği yapan Metro Türkiye, yerel tohumla üretilen ürünlere yüzde 100 alım garantisi veriyor.

Tedarikçilerin yüzde 99’u yerel

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, kooperatifleri desteklemek için Tarım Kredi Kooperatifi’nin logolu meyve sebze ürünlerini satan ilk nokta olan Metro Türkiye’de tedarikçilerin yüzde 99’u yerel tedarikçilerden oluşuyor. Tedarikçi ödemelerinin yüzde 98’i yerel tedarikçilere yapılıyor. Metro Türkiye, sezonuna bağlı olarak, meyve sebze ürünlerinin de yüzde 25 ile 30’luk bölümünü kooperatiflerden tedarik ediyor. Metro Türkiye yerel tohumla üretilen ürünlere yüzde 100 alım garantisi veriyor ve mağazalarında satılan meyve sebzenin yüzde 98’i ise Türkiye’de üretiliyor. Ayrıca ekonomik katkının yanında, yerel ürünlerin markalaşmasına verdiği destek ve çiftçileri güçlendirmeye yönelik projeleriyle yerel kalkınmada da rol oynayan Metro Türkiye, 800’ün üzerinde üretici, üretici örgütü, kooperatif ve diğer tedarikçilerle iş birliği yapıyor.

"Ürünlerin sürdürülebilir kılınması için alım garantisi veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Metro Türkiye olarak tarımsal kalkınmanın ve katma değerli üretimin en önemli bileşeni olan kooperatiflerin gelişimine destek olmak, ürünlerini tanıtmak ve bu alanda bir farkındalık oluşturmak amacıyla kooperatiflerle iş birliği içindeyiz. Kadın kooperatiflerinden çatı kooperatiflere kadar daha da geliştirmek istediğimiz bir kooperatif ekosistemine sahibiz. Kooperatiflere ambalajlama ve ürün seçimi eğitimlerinden, Coğrafi İşaret ile ilgili farkındalığa kadar verdiğimiz desteklerin yanı sıra ürünlerin sürdürülebilir kılınması için alım garantisi de veriyoruz. Makine, ekipman gibi destekler de kooperatiflerin ekonomik planlamalarını doğru bir şekilde yönetebilmeleri için büyük önem taşıyor. Biz de buradan yola çıkarak iş birliği içinde olduğumuz kooperatiflere ve girişimcilere ihtiyaçlarını karşılayacak transpaletleri hediye ettik. Gelecekte de kooperatiflerle ve üreticilerle iş birliği içinde olmaya, tarımsal faaliyetlerin güçlenmesi ve kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"Transpalet desteği ile sevkiyatlarımız hızlanacak"

Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Sarı ise, Metro Türkiye’nin verdiği transpalet desteğine ilişkin şunları söyledi: “Metro Türkiye ile Kapıdağ Mor Soğanı ürünümüz için yıllardır iş birliği halindeyiz. Ürünümüzün ambalajlanmasından Coğrafi İşaret tescili almasına, ürünümüzün müşterilere ulaştırılmasından şeflerin menülerine eklenmesine kadar geniş kapsamda Metro Türkiye’nin desteğini alıyoruz. Böyle anlamlı bir günde bu kez transpalet desteği ile sevkiyatlarımız hızlanacak ve daha verimli şekilde çalışacağız.”

Bursa Tarım Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan da, “Metro Türkiye’nin kooperatifimize ürünlerin paketleme, işleme, etiketleme ve sevkiyat konularında verdiği eğitim, tanıtım ve pazarlama desteğiyle ürünlerimiz Metro Türkiye meyve sebze reyonlarında değer buldu. Gerek Coğrafi İşaret sürecinde gerekse paketleme ve sevkiyat ile ilgili çalışmalarımızda verdiği destek sayesinde 2019 ve 2020 yılında üretim ve satışımız katlanarak devam etti. Metro Türkiye’nin transpalet desteği sayesinde ürün sevkiyatlarımız daha verimli ve daha hızlı olacak.” dedi.

Şahsar Sarımsak Kurucusu Belkıs Yılmaz da, “50 haneli bir köyde tamamen kadınların faaliyet gösterdiği şirketimizde Coğrafi İşaretli Taşköprü sarımsağını işleyerek Metro Türkiye’ye katma değerli bir ürün olan sarımsak püresi üretiyoruz. Metro Türkiye’nin hammaddeden etikete, analizden ambalaja, kısacası bir ürünün tarladan çıkıp sofraya gelene kadar geçen süreçleri öğrenmemizde büyük katkısı oldu. Köyün ortasında bu iş olur mu diye düşünenlere istenirse başarının her yerde olabileceğini ispatladık. Kadın girişimcileri destekleyen Metro Türkiye’ye, şimdi de bir üretici olarak, sevkiyat işlemlerinde daha fazla verim almamızı sağlayacak transpalet desteği için teşekkür ediyor; iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyoruz.” diye konuştu.