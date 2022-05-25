MetroCity, eylülde premium outlet AVM’ye dönüşüyor

Yener KARADENİZ

Türkiye’de sayısı 452, alanı ise 14 milyon metrekareye yaklaşan AVM’lerin birçoğunda şu sıralar önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümün yaşandığı AVM’lerden biri de MetroCity... Alışveriş merkezi yoğunluğunun en yüksek olduğu Levent’te 2003’te hizmete başlayan ve izleyen yıllarda büyük bir doluluk oranlarına ulaşan Metro City, hemen yanına Kanyon ve Özdilek’in açılmasıyla birlikte kan kaybetmeye başlamış, doluluk oranı yüzde 50’ye kadar gerilemişti. 51 metrekare alana sahip 5 katlı ve 175 bağımsız mağazadan oluşan AVM’de iki hafta önce yönetim değişti. 2007’den bu yana KDM Danışmanlığın yanı sıra kendi şirketinde de Nişantaşı City’s, İzmit’te Arasta Park ve yine Kırgızistan’da önemli AVM’lerde görev yapan Ali İhsan Atar, Metro City’de genel müdürlük koltuğuna oturdu.

Eylülde lansman var

AVM’de yaşanacak dönüşüm ile ilgili bilgi veren Ali İhsan Atar, MetroCity geçmişte ciddi markalar ciddi ciroların olduğu bir AVM olduğunu hatırlatarak, gerek ekonomik gelişmeler gerekse yönetimsel hatalar nedeni ile MetroCity’nin geçmişten günümüze kadar önemli oranda güç kaybettiğini hatırlattı.

Buradan çıkış yolu olarak MetroCity’i premium bir outlet AVM’ye dönüştüreceklerini anlatan Atar, “AVM yatırımcılarından da olumlu bir dönüş aldık. Kazan-kazan yöntemini uygulayacağız. Kurumsal markalara sabit kira istemiyoruz. Cirodan kira alacağız. AVM’yi iyi bir şekilde yöneteceğiz. Ben taşın altına elimi koyuyorum. İş yaparsa ben de kazanacağım onlar da kazanacak. Bu aksta yer almayan markalara yer vereceğiz. Bilinirliği az olan butik markalara da yer alacak. Eylül ayında lansman yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz eylülde yüzde 80 doluluk oranı ve günlük 35 bin ziyaretçi hedefi ile yeni bir döneme geçmek. Benim AVM kiralama ve danışmanlık şirketim var. Ben burada yönetimi kendim üstlendim, AVM’nin çıkışını görene kadar da görevimin başında duracağım” dedi.

Günlük ziyaretçi sayısı 12 bin

Levent’te eski Philips televizyon fabrikasının yerinde 1995’te proje çizimleri, 2000’in başında ise inşasına başlanan MetroCity AVM, 2002’de tamamlandı ve 2003’ün başında ise hizmete açıldı. Öztemir ve Ağım ailesine ait olan AVM, 2006’da Kanyon, 2014’te ise Özdilek AVM’nin açılması ile önemli oranda güç kaybetti. İlk açıldığı yıllarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşan hatta girmek için sıra beklenen AVM, hali hazırda yüzde 50 doluluk oranı ve günlük 10-12 bin ziyaretçi sayısıyla hizmet veriyor.