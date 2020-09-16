Metroda ya da benzincide, dijital ödemeler güvende

16 Eylül 2020

Her geçen gün kalabalıklaşan şehirlerde araç trafiği artarken, insanların kendilerine ayırdığı zaman da azalmaya devam ediyor. Dünyadaki şehirleşme trendinin önümüzdeki yıllarda da artması beklenirken, gelecek 40 yıl boyunca, kent merkezlerinin her hafta 1 milyon yeni nüfusu karşılayacağı tahmin ediliyor. Yerel yönetimler bu gelişmeler dahilinde pek çok konuda kent sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak uygulamalar sunmak için çalışıyor. Ödeme sistemleri teknolojilerinin öncü şirketi Mastercard da akıllı şehirlere yönelik çözümleri sayesinde, hem kent sakinlerinin hem de şehri ziyaret edenlerin hayatını kolaylaştırıyor. Toplu taşıma, park, otoyol, yakıt alımı gibi ulaşıma yönelik uygulama ve çözümleri Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ile konuştuk.

• Yiğit Bey, ulaşım konusundaki çalışmaları anlatır mısınız?

Mastercard olarak hayatın her alanında hızlı, kolay ve güvenli deneyimler sunmak üzere çalışıyoruz. Bunun için de tüm dünyada, insanların hayatına değer katacak uygulama ve çözümler üretiyoruz. Kalabalıklaşan şehirler ve artan trafikte zamanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bu yüzden şehirleri daha yaşanabilir hale getirecek çözümler geliştiriyoruz. Toplu taşımada temassız ödemeler bunlardan bir tanesi. Dünyada Londra, Şikago, Sidney, Kiev gibi metropollerin de dahil olduğu 300’ü aşkın merkezde toplu taşıma ödeme altyapısını sağlıyoruz. Türkiye’de de son bir ayda Hatay, Düzce, Osmaniye ve Samsun’u da bu zincire dahil ederek hizmet verdiğimiz merkez sayısını 31’e çıkardık.

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan

• Toplu taşımada temassız ödeme nasıl yapılıyor? Hangi araçlar kullanılıyor?

Kentlerin ihtiyaçlarına uygun çözümleri sunmak için yerel yönetimler ve iştirakleri ile birlikte çalışıyoruz. Bu alanda temel olarak iki yol izliyoruz. Birincisi temassız özelliği olan kredi ya da banka kartlarının ve NFC özelliği olan mobil cihazların doğrudan toplu taşıma araçlarındaki validatörlerde okutularak kullanılması. Bu çözüm şehir kartını evde unutan kent sakinleri kadar, kentin kısa süreli ziyaretçileri için de sistemi tanımaya çalışmak, ulaşım kartı edinmek gibi adımları devre dışı bırakarak rahatlıkla seyahat edebilme imkanı sunuyor.. İkinci yöntemde ise belediyelerimize ait dijital uygulamalara masterpass’i entegre etmemiz. Bu yöntemle kent sakinlerinin şehir kartlarına bakiye yükleme işlemleri de yine tek tıkla, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Bazı illerimizde otomatik yükleme özelliğini de etkin hale getirdik. Böylece ulaşım kartının bakiyesinin kullanıcı tarafından belirlenen asgari miktarın altına düşmesi halinde, otomatik olarak belirlenen tutar kadar yükleme yapılabiliyor.

• Özel aracıyla seyahat eden vatandaşlarımız için de hayatı kolaylaştıran teknolojilerden bahsedebilir misiniz?

Dijital ödeme platformumuz Masterpass, esnek yapısı sayesinde her ihtiyaca yönelik çözüm sunabiliyor. Otopark örneğini ele alalım; otopark ödemelerinin şehir yaşamında önemli bir yer tuttuğunu düşünüyoruz. Bir AVM, bir stadyum ya da etkinlik çıkışı ödeme yapmak için ciddi zamanlar harcayabiliyoruz. Ödeme altyapısı Masterpass tarafından sağlanan ve plaka tanıma sistemine entegre edilmiş bir uygulama ile park işletmecilerinin iş yükünü azaltırken, sürücülerin de ödemelerini tek bir tıkla, hızlı bir şekilde tamamlanmasına imkan veriyoruz. Kısa zaman önce, Zorlu Center’da başladığımız mobil otopark ödemeleri buna en yeni örnek. Bu yeni teknoloji ile ödeme noktasına ugramaksızın çıkış yaptığınızda ücreti sizin yerinize plakanız ödüyor diyebiliriz.

Yine plaka tanıma sistemine Masterpass entegrasyonu ile, İstanbul’da iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nin ödemelerini mobil uygulama üzerinden yapmak mümkün. Ya da OPET istasyonlarında hiç araçtan inmeden uygulama üzerinden, Masterpass’e kayıtlı kartlarla ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

Özetle kent içi toplu ulaşımdan, otopark ödemelerine, tünel geçişlerinden yakıt alımlarına kadar sunduğumuz ödeme çözümleri ile yerel yönetimlere ve kurumlara kolaylık sağlarken, tüketicilerin nakde hiç ihtiyaç duymadan seyahat edebilmelerini sağlıyoruz.

• Peki Masterpass tam olarak nedir? Nasıl kullanılıyor?

Masterpass üye iş yerinin ödeme altyapısına entegre olmuş bir ödeme sistemi. Dijital ödemelerde ve e-ticarette hız, güvenlik ve sadelik kavramlarıyla öne çıkan Masterpass, alışverişlerde tekrar tekrar şifre girme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Kullanılacak kartın sisteme bir kere kaydedilmesinin ve telefonla teyit edilmesinin ardından, Masterpass altyapısının kullanıldığı her yerde seçilen kart üzerinden ödeme işlemi tek tıkla tamamlanabiliyor.

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