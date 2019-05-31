Meydan, 2021'de fren disk ve pabuç balataları üretecek

31 Mayıs 2019

Yeni kalıp üretimine ağırlık verdiklerini söyleyen Meydan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Meydan, yeni yatırımlara devam ettiklerini ifade etti.

Meydan, “Yeni balata fabrikası kurmak için araştırma faaliyetlerine başladık. Tüm araçların fren disk ve pabuç balatalarını üretmek için fizibilite yapıyoruz. 2021 yılında üretime geçmeyi hedefliyoruz. Balata üretiminin yüzde 60’ını ihracat yüzde 40’ını iç piyasa için düşünüyoruz” dedi.

Balata üretimi ile global pazarda rekabet edip, Avrupa ve Uzakdoğu pazarına ulaşabileceklerini söyleyen Ömer Faruk Meydan, “Türkiye’de fren balatası üretimi yapan az sayıda firma bulunuyor. Fren balatası küresel ölçekte yedek parçada en çok talep gören, can güvenliği açısından önemli bir parça olduğu için bu alana yönelmek istiyoruz. Fabrika yatırımı için 15 ila 20 milyon liralık yatırım planlıyoruz” diye konuştu.

Bugün itibarıyla 222 kişiyi istihdam ettikleri bilgisini veren Meydan, bugün itibarıyla üretimin yüzde 75’ini 22 ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti. İhracat yaptıkları ülkeler arasında İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Rusya, Cezayir, Tunus, Fas, Yunanistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Arjantin ve ABD’nin öne çıktığını belirten Ömer Faruk Meydan, “Hedef pazarımız ise Ortadoğu. Bu pazardaki ülkelere de gerilim düştüğü zaman satış yapmayı planlıyoruz. Uzun vadeli hedeflerimiz arasında en az 100 ülkeye ihracat yapabilecek konuma gelmek bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda Konya 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağımız fabrikamızda yüksek kapasiteli üretimler hedefliyoruz” dedi.

Günlük bin 200 adet üretim kapasitesi bulunuyor

Meydan Grup bünyesinde yer alan şirketler arasında bulunan Sevgili Metal tesislerinde 2014 yılından bu yana kaporta ve kaza aksamları ürettiklerini belirten Ömer Faruk Meydan, “Firmamız, yeni kalıplarla üretim kapasitesini giderek artırıyor. Fabrikamızda tüm binek otomobillerin kaporta, çamurluk, şasi parçaları, bagaj kapağı, panel, kapı, tavan ve diğer sac aksamları ile parçalarını üretiyoruz” dedi.

Günlük bin 200 adet üretim kapasiteleri olduğunu ifade eden Meydan, “Ürün gamımızda Türkiye’de ve dünyada daha önce üretilmemiş parçalar bulunuyor. Bu ürünler arasında Volkswagen Crafter motor kaputu, Ford Connect’in ön kapıları bulunuyor. Söz konusu ürünlerin yeni kalıplarını yaptırarak, üretmeye başladık ve ihraç eder hale geldik. Sevgili Metal olarak yurtiçinde Renault ile parça üretimi konusunda anlaşma yapmak üzereyiz. Almanya’da BMW’ye orijinal parça üretmeye başladık. Bazı şaşi parçalarını ürettik ve ürünlerimiz kabul gördü. Ürünlerimiz 9 farklı referansla BMW’den sipariş aldı” dedi.

Üretim yapabilmek için her şeyin kalıptan geçmesi gerektiğini ifade eden Ömer Faruk Meydan, yeni kalıplar için her yıl ortalama milyon 15 milyon liralık yatırım yaptıkları bilgisini verdi.

Kalıbı olmayan hiçbir şey üretilemeyeceğini savunan Meydan, “Ürettiğimiz parçalar görsellik açısından göze çarpıyor ve sıfır hata ile üretmek zorundayız. Orijinal eşdeğer parçalar olarak sıfır hatayla üretiliyor. Sevgili Metal eşdeğer yedek parça (OSEM) belgesi almaya devam ediyor. Bundan sonra üreteceğimiz tüm ürünlere OSEM belgesi alarak, Türkiye’de kaza yapan sigortalı araçların tamamına eşdeğer parça olarak ürünlerimizi satacağız. Sevgili metal olarak gelecekteki hedefimiz, savunma sanayiye ürün üretmek olup tüm dünya ya ihracat yapan bir şirket olmak istiyoruz” diye konuştu.