'Meydan Ardıçlı'dan yabancı yatırımcıya 80 ticari alan satışı

23 Temmuz 2020

Özyurtlar ve Bahaş Holding ortaklığıyla yapılan 'Meydan Ardıçlı'ya yerli ve yabancı yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Yabancı yatırımcıyla WhatsApp üzerinden iletişime geçilerek başta Çin olmak üzere, İran, Yemen ve Cezayirli yatırımcılara 'Meydan Ardıçlı'dan 80 adet ticari alan satışı gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada, 'Meydan Ardıçlı'nın, pandemi sürecinde yabancı yatırımcıların radarına girdiği ifade edilerek, "Online satışta en yeni teknolojilerin kullanıldığı, WhatsApp uygulamasının da satış sürecine dahil edildiği proje, online ortamda bir yatırım iklimi oluşturdu. 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve caddelerden oluşan dev projede, Çin, İran ve Yemen ve Cezayirli yatırımcılar, toplam 80 ticari alanı satın alarak projedeki yerini aldı." denildi.

"Esenyurt'un en değerli bölgesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yükselen Meydan Ardıçlı projesi sahip olduğu yüksek pirim potansiyelinin yanı sıra ev, iş, okul ve sosyal yaşamı buluşturduğu donanımıyla her dönemde talepte önde gitti." diyen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Tüm dünyada pandeminin yarattığı olağanüstü hal durumu, satışlarımızda olumlu açıdan bir olağanüstülük yarattı. Satış faaliyetlerimizi hızla online ortama taşıyarak, yatırımcılarımıza sesimizi daha yüksek tondan duyurabildik. Pandemi nedeniyle yatırımlarını ötelemeyi tercih eden yabancı yatırımcılar, projemizden çok etkilendiler. Yatırımcılarımıza projemizi yerinde inceleme ihtiyacı hissettirmeden, gerçekleştirdiğimiz sunumlar ve canlı yayınlarla, online ortamda satın alma kararı vermelerini sağladık. Online satışın kazanımları çok büyük oldu. Ekran karşısından, saniyeler içinde Çin'e, Yemen'e, Cezayir'e, İran'a gittik. Yine saniyeler içinde satış işlemlerimizi tamamladık." dedi.

Tamer Özyurt, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Yeni Yaşam Dalgası"nda izole yaşam "Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding ortaklığı olarak, 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve caddelerden oluşan dev projemizde, sadece yüksek pirim potansiyeli sunmuyoruz, bilinen daire büyüklüklerinden farklı olarak 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı seçenek sunuyoruz. Yüzde 75'inin tamamlandığı projemizin sahip olduğu, kamuya açık alışveriş ve yeme-içme mekânlarından oluşan cadde ve sokakları, dünyanın en büyük metropollerinden esinlenilerek inşa edilen meydanı ile koronavirüs ile oluşan izole yaşam beklentisine tek başına cevap veriyoruz. Yatırımcılarımızı, iş, okul ve ev arasında yaşamlarını sürdürecekleri bir konutla değil, yaşamın tüm unsurlarını içerisine alan, tamamen izole bir yaşamla buluşturuyoruz. Hemen tapu, hemen teslim avantajıyla da yatırımcılarımızı güvenli yatırımla tanışıyor. Tüm bu etkenlerin yanı sıra online ortamda en yeni teknolojileri kullanarak sürdürdüğümüz satış faaliyetlerimiz sayesinde, toplam 80 ticari alanımız, Çin, İran, Yemen ve Cezayirli yatırımcılar tarafından satın alındı."

545 milyon TL'lik yatırım

545 milyon TL'lik yatırımla yapıldığı ve teslim aşamasına geçmeden yüzde 70'inin satışının tamamlandığı bildirilen projenin, bilinen daire büyüklüklerinden farklı seçenekleri ve Paris, Roma, New York gibi dünyanın en büyük metropollerinden esinlenilerek inşa edilen meydanı ile İstanbul için "Yeni Yaşam Dalgası" olarak tanımlandığı ifade edildi.