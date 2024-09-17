Meyosis, 65 ülkeye ihracatla küresel pazarda emin adımlarla ilerliyor

Küresel çapta artan kronik hastalıklar ve hastane altyapısına yönelik talepler, tıbbi mobilyaların önemini giderek artırıyor. Market Research Future'a göre, hastane mobilyası pazarının büyüklüğü 2023’te 8,8 milyar dolar olarak değerlendirildi ve 2024 sonunda 9,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Meyosis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğün Geyik, artan tıbbi mobilya maliyetlerine rağmen yerli üretimin, pazarın büyümesi için en önemli strateji olduğunu belirtti ve yıl sonuna kadar uluslararası pazarda %20 büyüme hedeflediklerini ifade etti.

“Önceliğimiz hasta ve sağlık çalışanı güvenliği”

Hastane ve klinikler için demirbaş, paslanmaz ve mobilya gruplarında yerli üretim yaptıklarını belirten Mehmet Öğün Geyik, “Hastalar ve sağlık çalışanları için konfor ve sistem çözümleri sunan sağlık ekipmanları üretimi yapıyoruz. Üstün ürün ve hizmet kalitemiz, satış sonrası servis hizmetlerimiz, tedarik hızımız ve mükemmeliyetçi satış sonrası yaklaşımımız sayesinde sektörde önemli bir yer edindik. Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre yaklaşık 1,8 milyar yetişkin, yeterli fiziksel aktivite yapmadığı için hastalık riski taşıyor. Bizim de bu kadar hastalık olasılığıyla karşı karşıya olduğumuz günümüzde yatak, sedye, hasta nakil ve mobilya üretimlerimizde önceliğimiz hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenli ve konforlu şekilde tedavi süreçlerini yönetebilmeleri oluyor. Hem hastaların hem de hastanelerin, gelişen teknolojiden faydalanarak bekledikleri üst düzey hizmet için sürekli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla kullanıcıların konforunu artırmayı ve hasta izlenimini en minimuma indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Üretim departmanımızı akademi gibi kullanıyoruz”

Meyosis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğün Geyik, hastane demirbaşında ağırlıklı olmak üzere yatak, sedye ve mobilya grubunda geniş ürün yelpazesine sahip olduklarını belirtti ve kullanıcılarına satış sonrası verdikleri teknik destekleri şu şekilde anlattı:

“Mevcut üretim kapasitemiz, satış ağımız ve yüzlerce alt tedarikçimiz, yerli üretim yapmamız, üstün ürün kalitemiz, servis ağımız, ISO, FAC ve yerli malı belgelerimizle öne çıkıyoruz. Anahtar teslim hastane projeleri yapıyoruz. Kendimize en güvendiğimiz konulardan biri de teknik servis ağımız. Teknik servis taleplerini online ve çağrı merkezi üzerinden alıyoruz. Anlık çözülebilecek konularda teknik servis departmanımız kullanıcılarımızı yönlendiriyor. Diğer teknik sorunlarda ise, ekiplerimiz bölgeyi ziyaret ederek hızlı çözümler sunuyor. Üretim departmanımızı akademi gibi kullanıyoruz. En iyi teknik servis hizmetini verebilmek adına ekiplerimizi üretim departmanımızın montaj bölümündeki çalışanlarımızdan seçiyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de yaptığımız Mega Projeler adı altındaki şehir hastanelerinde ortalama 1.000 yatak ve üzeri lokasyonlarda, sabit teknik destek personeli desteği sağlıyoruz.”

“Hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz”

Mehmet Öğün Geyik, sözlerine böyle son verdi: “Hastane ekipmanları sektöründe kendi markasıyla üretim yapamayan kuruluşlar, uluslararası ekonomik kriz ve artan üretim maliyetleri nedeniyle ayakta kalmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde birçok küçük ve orta ölçekli tedarikçi piyasadan çekildi. Fakat biz üretimini yaptığımız geniş ürün yelpazemiz, hızlı ve müşteri memnuniyeti odaklı satış sonrası servis hizmeti ve yaygın saha ekiplerimizle sektörün en iddialıları arasında yerimizi alıyoruz. İstanbul’da başladığımız üretim maceramızı daha da güçlendirmek için fabrikamızı Yozgat organize sanayi bölgesindeki 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip binamıza taşıdık. Böylece hem üretim kapasitemizi hem de ürün kalitemizi en üst seviyeye çıkarmış olduk. Yozgat’taki fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz yerli üretim ve son teknoloji ürünlerimizle, Türkiye’nin tüm şehirlerinde hizmet veriyoruz. Uluslararası pazarda ise 65’ten fazla ülkeye satış gerçekleştirdik. Piyasa ve ekonomik durgunluğa rağmen bu sene sonunda %15 büyüme hedefliyoruz. Yurt dışında da satış ağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Uluslararası arenada bu sene %20 büyüme hedefimize doğru emin adımlarla yürüyoruz.”