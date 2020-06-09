Meyveyi ileri teknoloji ile işleyip 12 ülkeye ihraç etti

09 Haziran 2020

Canan SAKARYA/ANKARA

Madencilik ve enerji alanında faaliyet gösteren M.Polat Group Yönetim Kurulu Üyesi Ali Polat, Karaman’ın Ermenek ilçesinde 10 milyon euro yatırımla iki ayrı fabrika kurarak 2019’da gıda sektörüne girdiklerini belirterek, kurutulmuş meyve üretiminde kullandıkları dondurarak kurutma (Freeze Dry) teknolojisinin NASA’nın astronotlara gıda temininde kullandığı bir teknoloji olduğuna dikkat çekti. Elma, çilek, böğürtlen, vişne, mısırdan oluşan ürün grubuna portakal, kayısı, ahududu ile mix ürünleri de ekleyeceklerini anlatan Polat, 350 bin euro yatırımla kurdukları laboratuvarda ürün çeşidini geliştirmeye dönük Ar-Ge çalışması yaptıklarını belirtti. Bu teknoloji ile sebze ve meyvenin besin değerini yüzde 97 oranında korurken, aroma ve kokusundan hiçbir şey kaybetmediğini, bariyerli ve gazlı ambalajla raf ömrünün 20 yıla kadar çıktığını anlatan Polat, yılda 90-100 tonluk kuru meyve üretimi yaptıklarını ve yüzde 90’nını Singapur, Almanya, ABD, Kanada, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Gıda güvenliği alanında 14 ayrı üretim sertifikasına sahip olduklarını belirten Polat, ayrıca donuk ürün üzerinde de çalıştıklarını bu yıl 4 bin 500 ton ürün işlediklerini belirtti.

Yöresel Ermenek helvası Amazon’da

Ermenek’in üzüm pekmezi ve tahinden üretilen yöresel pekmez helvasını Pol’s Helvart markasıyla pazara sundukları ve ayda 20-30 ton helva ürettiklerini belirten Polat, “Yöresel helvamızı pekmezini de kendimiz üreterek tamamen doğal olarak üretiyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi yok, bu helva üzüm pekmezinden yapılıyordu, biz buna hurma pekmezli ve vişneli olmak üzere iki çeşit daha ekledik. Dut pekmezi ve keçiboynuzu ekleyerek iki yeni çeşit daha ekleyeceğiz. Yüzde 30’unu iç pazara veriyoruz. ABD’ye ve Kanada’ya helva satıyoruz. Amazon’dan satışımız başladı. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan’a ihracat yapıyoruz” dedi.

Fabrikaları kurarken bölgesel kalkınmaya destek olmayı hedefleyerek yola çıktıklarını bu amaçla sözleşmeli üretim yaptırdıklarını ve hammaddenin tamamını bu şekilde temin ettiklerini anlatan Polat, “Yılda 90-100 tonluk üretim yaklaşık 1000 tonluk bir hammaddeye karşılık geliyor. Bir ziraat ekibimiz var, hasat öncesi bahçeleri tek tek geziyor, gübrelerini kontrol ediyoruz, kalıntı kalmaması için sürekli birlikte çalışıyoruz. Türkiye genelinde 250 çiftçi ile bağlantımız var. Sadece Ermenek’te değil Bursa ve Konya’da üretim yaptırıyoruz, hasat bittikten sonra da ziraat ekimizi sürekli sahada üreticiyle beraber olmaya devam ediyor. Sözleşmeli tarımda organik üretime geçeceğiz. 60 dönüm çilek, 100 dönüm elma bahçesinde organik ürün için sertifika başvurusunu yaptık” dedi.

Çiftçi 1200 dönümde üretim yapmak istiyor



Fabrikayı kurmadan önce çiftçi ile sözleşmeli üretim için çalışmalara başladıklarını belirten Polat, şunları söyledi: “Bu işe başlarken hem Ermenek bölgesinin kalkınmasını hem de çiftçinin daha katma değerli ürünler üretmesini istedik. Üç çiftçi seçtik gübresinden ilacına kadar her türlü girdisini bilabedel biz karşıladık. Amacımız, çiftçiye sözleşmeli üretimin ne olduğunu anlatmak ve kafasındaki soru işaretlerini gidermekti. Çiftçi verimin arttığını ve ürünlerini aldığımızı gördü. Şimdi bölgeden çok büyük bir talep var, çiftçi bin 200 dönümlük alanda üretim yapmak için kendiliğinden geldi. Hedefimiz tüm hammaddeyi Taşeli yöresinden karşılamak.”