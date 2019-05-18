MFK, Ankara Uzay Havacılık İhtisas OSB’de fabrika açtı

18 Mayıs 2019

TAI’nin 2004 yılından beri onaylı tedarikçisi olduklarını kaydeden Muhsin Mardin, Türkiye’de yerli ve milli ürünler geliştiren firmaların yanı sıra Boeing, Ambreir, Airbus gibi küresel markalara da üretim ekipmanları imal ettiklerini vurguladı.

Mardin, Ankara’da istihdamın yıl sonuna kadar 100 kişiye ulaşacağını belirterek, “Bursa fabrikamız ağır sanayi yatırımı. Ankara fabrikası ise daha üst segmentte, teknoloji ve tasarım odaklı bir fabrika. Bizden çok yakın bir zamanda Fransa’ya, Almanya’ya, ABD’ye, Kanada’ya doğrudan ürün gidebilir” diye konuştu.

Tasarımını yaptıkları kalıpları, aparatları, fikstürleri Ankara’daki fabrikalarında kendileri için yapacaklarını ifade eden Mardin, “Savunma ve havacılık firmaları artık bizden tamamlanmış ürün alımı yapabilecekler. Halihazırda orada 20 istasyonumuz var. Bursa’daki fabrikayla birlikte istasyon sayımız 36’ya çıktı. Böylece 36 tasarımcı aynı anda farklı projeler üzerinde tasarım çalışmaları yapabiliyor. Öngörümüz önümüzdeki 5 yıl içinde MFK markalı ürünler yerli helikopterlere, uçaklara, silah sistemlerine takılmış olacak” dedi.

Genel maksat helikopterinin pilot kabini kalıplarını üretti

Savunma sanayinde ağırlıklı olarak TAI, ASELSAN, OTOKAR, FNSS ve ROKETSAN’a çalıştıklarını kaydeden Mardin, şu anda genel maksat helikopterinin pilot kabininin komple kalıplarını tasarlayarak ürettiklerini söyledi.

Muhsin Mardin, “Altay Tankı gövdesinden 5 tane yapıp teslim etmiştik. Şu anda Genel Maksat Helikopteri üzerinde çalışıyoruz. Yakında özgün helikopter çalışmaları başlayacak. Atak helikopterinin genel maksadı başlayacak. Bu projelerin gövde, kalıp ve aparatlarını yapıyoruz. Önümüzde milli muharip uçağı, Hürjet var. Onlar için de kapasite verdik. F35’in de yeni geliştirilen versiyonlarında kalıp, aparat ve fikstür ekipmanlarını yapıyoruz. Halihazırda devam eden projeler” bilgisini verdi. Mardin, bu projelerde sırasıyla tasarım, kalıp, ürün test ve birleştirme ekipmanları üretimi yaptıklarını anlattı.

Lockheed Martin’in F35’i için onaylı tedarikçi oldu

Toplam üretim içinde savunma sanayi ve havacılığın payının yüzde 60 olduğunu kaydeden Mardin, Almanya ve Fransa’ya hem otomotiv hem de havacılıkta ihracat yaptıklarını, Türkiye’nin yüz akı olan Samur, Altay Tankı, A400M uçağı, F35 gibi projelerinin tamamında yer aldıklarını vurguladı. Muhsin Mardin ayrıca F35’in Lockheed Martin’den onaylı tedarikçisi olduklarına da işaret etti.

Bursa Yenişehir’de de 13 bin metrekaresi kapalı toplam 46 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını belirten Mardin, “10 yıl içinde bu fabrika Bursa’nın değil, Türkiye’nin ve hatta Avrupa’nın en büyük imalat tasarım ve üretim merkezi olacak. Türkiye’de yapılan savunma ve havacılık projelerinin tamamında kapasitemizi kullandırıyoruz. Önümüzdeki projelerde bu oran daha çok olacak ve giderek ürün bazında da yer almaya başlayacağız” ifadesini kullandı.