MFK, MoCap ve mastar modelde iddialı

31 Mayıs 2019

Ana sanayilerin üreteceği yeni modellerin ilk MoCap, mastar model ve kontrol aparatlarını Yenişehir’deki fabrikada ürettiklerini kaydeden Makine Freze Kalıp (MFK) Genel Müdürü Muhsin Mardin, hem yurtiçi hem de yurtdışındaki ana sanayi firmalarıyla çalıştıklarını belirtti.

Renault’nun küresel ölçekteki bütün fabrikalarına kontrol aparatlarını MFK’nın gönderdiğini vurgulayan Muhsin Mardin, Ayrıca Tofaş ve Otosan’a kontrol aparatları, MoCap model ve mastar model ürettiklerini aktardı.

Mastar modeli Türkiye’de sadece MFK’nın ürettiğini söyleyen Mardini “Ayrıca bu ürünleri yurtdışındaki otomobil fabrikaları için de imal ediyoruz. Ana sanayilerin Slovenya, Arjantin, Brezilya, İspanya, Türkiye, Fransa, Rusya, Fas gibi pek çok ülkedeki fabrikalarına bu modelleri gönderiyoruz. Oyak Renault içinde 15 yıldır bir şantiyemiz bulunuyor. Geliştirmeleri ve üretimleri ana sanayi ile entegre bir şekilde yerinde yapıyoruz” dedi.

Hız, maliyet ve kalitesiyle küresel rekabette öne çıkıyor

Hızlı hareket kabiliyeti ve projeleri kısa zamanda hayata geçirebilme kapasiteleri sayesinde Avrupalı OEM’lerin de tercihi haline geldiklerini belirten Muhsin Mardin, küresel rekabette de öne çıktıklarını dile getirdi.

Mardin, şu bilgileri verdi: “MoCap model aracın çizilmiş modeli. Alüminyum ve alüminyuma yakın yumuşak malzemeler ile ahşap kullanarak aracın modelini üretiyoruz. Tasarımda yapılacak değişiklikler MoCap model üzerinde tespit ediliyor. Mastar modelde ise araç komple alüminyumdan üretiliyor ve bütün parçaları sökülebilir oluyor. Aracın parçalarını üretenler ürünlerini mastar model üzerinde deniyor. Bu işi ya biz yapacağız ya da Avrupalılar yapacak. Biz daha az maliyetle, daha kısa sürede çok daha kalitelisini yapıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa’da da bu işi yapan firma kalmayacak. Oradaki işler de bize gelecek. Hızlı hareket kabiliyetimiz, kalitemiz, kısa zamanda projeyi hayata geçirebilme kapasitemiz ve altyapımız sayesinde küresel rekabette öne çıkıyoruz. Bu sayede de neredeyse tüm OEM’lerle çalışıyoruz.”

OEM’lerin yeni modellerinin test ekipmanlarını da ürettiklerini anlatan Mardin, orijinaline uygun olarak üretilen araçların fabrikalarda rüzgar ve yağmur testlerine tabi tutulduğunu aktardı.

Otomotivdeki altyapısı ile savunma ve havacılık sanayinde de büyüdü

Bursa’da bir otomobil fabrikasındaki görevinden 1990 yılında ayrılarak otomotiv sektörüne kalıp üretmeye başladığını hatırlatan Muhsin Mardin, 1997 yılında ise havacılığa adım attığını kaydetti.

Bu dönemde Fransa, İspanya ve Almanya’ya üretim yaparak savunma ve havacılık alanlarında know-how elde ettiklerini ifade eden Mardin, zaman içinde bu alanda da ilerlediklerini, bugün Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli savunma ve hava araçlarının üretiminde yer aldıklarını dile getirdi.

Bursa Yenişehir’de 13 bin metrekaresi kapalı toplam 46 bin metrekarelik alanda kurulu tesisin Türkiye için önemli bir ağır sanayi yatırımı olduğuna dikkat çeken Mardin, imalat teknolojilerinde metalden talaş kaldırmanın bugün ve gelecekte de dünyanın en zor ve stratejik işi olmaya devam edeceğini ifade etti. Geçen yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge merkezi olduklarını hatırlatan Muhsin Mardin, gelişen teknolojiyi takip ederek makine yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti.

HAB’ın ilk fabrikasını martta açtı

Mardin, mart ayında Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) ikinci tesislerini açtıklarını hatırlatarak, tesisin aynı zamanda ihtisas OSB’de kurulan ilk fabrika olduğunun da altını çizdi.

24 bin 500 metrekarelik alanda kurulu olan fabrikanın tasarım, ürün geliştirme ve Ar-Ge üzerine tasarlandığını kaydeden Mardin, bu yatırımla birlikte tasarım alanında istasyon sayılarının 36’ya yükseldiğini, 36 tasarımcının aynı anda farklı projelerde çalıştığını vurguladı.