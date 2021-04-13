MG International, kapasiteyi robotik hat yatırımıyla artıracak

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company, bu yılın ilk yarısında üretim alanına son teknoloji robot üretim hattını ekleyerek, kapasite artışına gidecek.

Son 5 yıldaki büyüme oranlarını koruyarak üretimlerini artıracaklarını söyleyen MG International Fragrance Company Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca, “Kendi döviz rezervimizi artırmak için ihracat ataklarımıza devam edeceğiz ve 2021-2022 private label (PL) yılı olacak” dedi.

Bu yılın ilk yarısında üretim alanlarına son teknoloji bir robot hattı daha ekleyeceklerini açıklayan Konca, bu yatırımla kapasite ve verimlilik artışı planladıklarını belirtti. Konca, “Son 5 yıldaki istikrarlı büyüme oranlarımızı koruyarak, sektördeki dostlarımız için daha çok üreteceğiz. Kendi döviz rezervimizi artırmak için ihracat ataklarımıza devam edeceğiz ve 2021-2022 private label yılı olacak” dedi.



Globalde 4 bin üreticinin tedarikçisi



Konca, 72 ülkede ve yurtiçinde yaklaşık 4 bin global üreticiye esans kompozisyonu ve hammaddesi tedarik eden şirketin, tüketici tarafından tanınan ünlü birçok marka ve ürünün kokusuna imza attığını söyledi. Konca, Türkiye’nin en büyük 750 sanayi şirketi arasında yer alan şirketin, robotik sistem entegre tesisinde 4 bin 500’den fazla hammadde kullanımıyla 200 binin üzerinde esans formülü ve 280 farklı hammaddenin üretiminin gerçekleştirdiğini bildirdi.

Şirketin 2020’de yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda hedefl erine ulaştığını belirten Konca, “Hijyen ve temizlik ürünlerine artan talep ve tüketim perakende kanallarında satılmakta olan premium kozmetik ürünlerin satışındaki artış sektöre olumlu yansıdı. Dezenfektan, ev ve kişisel hijyen ürünlerine artan ilgi, üretim artışına katkı sağladı ve lokal tedarikçilerle işbirliğini güçlendirdi” açıklamasını yaptı. Konca, “Sabun, kolonya ve dezenfektanlarda benzer etki ve kaliteye sahip alternatif private label (PL) markalı ürünlere olan ilgi arttı. Bunun etkisini ilk 10 aylık dönemde ihracatımızda da gördük. Söz konusu ürün kategorilerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’ye yakın artış yaşandı. 2021’de PL markalı ürünlere yenilerinin ekleneceğini ve ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.



“Lokal tedarikçiler önem kazanacak”



İthalatta yaşanan sorunlar ve artan lojistik maliyetlerin üreticilere tek bir tedarikçiye bağlı kalmama zorunluluğunu hatırlattığını ifade eden Bülent Konca, “Bu zorunluluk, sektöre dinamizm ve çeşitlilik getirdi. Ülkeler ve üretici firmalar, bazı ilave maliyetlere katlanarak kendi bölgelerinde ya da bölgelerine yakın, kolay ulaşılabilir ve sürdürülebilir yerlerden tedarik etme tercihini kullanacak. Lokal tedarikçiler önem kazanacak ve sektörel işbirlikleri gelişecek. Ülkemizin konumu ve lojistik avantajı sebebiyle markamıza duyulan güven, ürün palet zenginliği, servis hızı, süre ve sonrasın da tedarik tercih etme ve süreç yönetiminde bizi ön plana çıkaracak.”