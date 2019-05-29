MHI’nın ürünleri yedi ülkede satılacak

29 Mayıs 2019

İklimlendirme alanında üç firmasıyla faaliyet gösteren Form Şirketler Grubu, yeni yatırım ve anlaşmalar ile pazardaki konumunu güçlendiriyor. 2011’den beri VRF tarafında iş birliği yürüttükleri Mitsubishi Heavy Industries (MHI) firmasıyla 30 Ocak 2019’da ortaklık anlaşması yaptıklarını açıklayan Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, “Böylece sadece VRF alanında değil, split ve multi splitlerden profesyonel seri tüm klimalara kadar, bütün MHI markalı ürünler, artık FORM MHI Klima Sistemleri tarafından satılacak. Ayrıca anlaşma çerçevesinde başta Gürcistan, Azerbaycan ve Cezayir olmak üzere yedi ülkenin tüm satışları da bize bağlandı. Bu ülkelerde kurduğumuz distribütörlükler vasıtasıyla MHI ürünleri özelinde de ihracatımız artacak” dedi.

Temsilciliğini yürüttükleri global markaların ürünlerinin yanı sıra İzmir’deki tesislerinde kendi tasarımları olan Euroform Fancoil üniteleri, Fesklima evaporatif soğutma üniteleri, Sunvia doğal aydınlatma sistemleri, Troke duman tahliye ve doğal havalandırma kapaklarını ürettiklerini de açıklayan Tunç Korun, söz konusu ürünleri iç ve dış pazarlara sunduklarını aktardı.

Bu yıl ve sonrasında İzmir’deki tesislerine yönelik yatırımlara devam ederek, birçok üründe kapasiteyi artıracaklarını vurgulayan Korun; böylece Rusya, Türk cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yönelik ihracatlarını artırmayı ve yeni dağıtım kanalları oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Üretimin, tüm faaliyetlerimiz içindeki payını artıracağız”

Yaşanan ekonomik durgunluğun kendilerini de etkilediğini, buna rağmen 2018’de önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Tunç Korun, bu yatırımlar sayesinde Ar-Ge, ürün ve kanal çeşitlendirmesi yaparak, sıkıntıların üstesinden gelmeye çalıştıklarını ifade etti.

2018’in beraberinde getirdiği tüm çalkantılara rağmen kendileri açısından başarılı geçtiğini vurgulayan Korun, bu dönemde ihracat pazarlarını da geliştirdiklerini aktardı. Bu süreçte ciroyu artırmak yerine güvenli satış yapıp, satış hacmini koruma ve tahsilatlarda başarılı olma prensibiyle hareket ettiklerini söyleyen Korun, “Pazara sunduğumuz katkıları ilerleyen yıllarda da artırarak sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde, üretimin tüm faaliyetlerimiz içindeki payını artırmak gibi bir hedefimiz var. Özellikle uzman olduğumuz konuda ve enerji verimliliği sağlayan ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Yeni ürünlerini pazara sunmaya hazırlanıyor

Geleceğin Ar-Ge’de olduğundan hareketle, her yıl grup cirolarının yaklaşık yüzde 1.5’lik kısmını Ar-Ge’ye ayırdıklarını bildiren Tunç Korun, bu yatırımlarının sonucu olarak ilk etapta patenti kendilerine ait Sunvia gün ışığı aydınlatma sistemleri, Fes evaporatif soğutucular ile Türkiye’nin ilk ve tek CE belgeli yerli duman tahliye kapağı Troke’u ürettiklerini söyledi.

Ayrıca 2018 yılı başında Euroform Fancoilleri üretmeye başladıklarını da açıklayan Korun, ürünle ilgili olumlu dönüşler aldıklarına dikkat çekti. Ar-Ge çalışmalarına 2018’de başladıkları ve bu yılın ikinci yarısında pazara sunacakları yeni ürünlerinin ise su kaynaklı (AVM tipi) ısı pompası olacağını bildiren Korun, şöyle konuştu: “Türkiye’de bugüne kadar yapılmış su kaynaklı ısı pompası uygulamalarında Form olarak bizim yüzde 70 oranında bir hakimiyetimiz var. Bu pazardaki bilgi birikimi ve tecrübemizi yeni ürünümüzün Ar-Ge’sine yansıttık. Euroform markasıyla pazara sunacağımız yeni ısı pompalarımız sadece yüksek performans ve enerji verimliliği sağlamakla kalmayacak aynı zamanda kullanım ve montaj açısından da birçok kolaylık sunuyor. Yeni ürünümüzle pazar payımızı daha da artırıp ısı pompası uygulamalarının yaygınlaşmasını hedefliyoruz.”