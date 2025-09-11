Google Haberler

“MİA Kahin ve MİA Bilge ile yapay zeka hamlesi yaptık”

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, yerli ve güvenli yazılım çözümleriyle yapay zeka tarafında öne çıktıklarını belirterek, “MİA Kahin ve MİA Bilge ile kayda değer işlere imza atıyoruz. Her iki ürünümüzle kurumlar, hem geleceği öngörüyor hem de verilerini güvenle yönetebiliyor” dedi.

“MİA Kahin ve MİA Bilge ile yapay zeka hamlesi yaptık”

Türkiye’nin bilişim eko­sisteminde 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren MİA Teknoloji, geliştirdiği ye­nilikçi ürünlerle hem kamu hem de özel sektöre katma değer sağ­lıyor.

2025 yılının ilk yarısında açıkladığı finansal sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, Ar-Ge yatırımları ve yapay zekâ projeleriyle büyüme ivmesini daha da yukarı taşıyor.

MİA Kahin: geleceği öngören yapay zekâ

Sektöründe pratik saha gerek­sinimlerine yönelik yazılım ürün­leri geliştiren ve pek çok alanda kamu ve özel kuruluşlara hizmet veren şirketin geliştirdiği MİA Kahin, derin öğrenme ve istatis­tiksel modelleme yöntemleriyle zaman serisi tahmini yapabilen gelişmiş bir yapay zekâ çözümü olarak öne çıkıyor. MİA Kahin; trafik yoğunluğu tahmininden toplu taşıma planlamasına, ta­rımsal üretimden lojistik yöne­timine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğ için, kurum­ların karar alma süreçlerine değer katıyor. Başarıyla tamamlanan proje, belediyelerden özel sektöre uzanan geniş bir müşteri portfö­yü için satış ve pazarlama süreç­lerine dahil edildi.

MİA Bilge, yerli, güvenli ve bağımsız dil modeli

Şirketin yapay zekâ alanında­ki bir diğer stratejik yatırımı ise MİA Bilge. Tamamen yerli altyapı üzerinde geliştirilen ve kapalı ağ ortamında çalışabilen bu büyük dil modeli, kurumlara güvenli ve bağımsız bir doğal dil işleme tek­nolojisi sunuyor. Türkçe destekli altyapısı sayesinde kullanıcıların belgelerle doğal dilde sorgulama yapmasına, fonksiyon çağırması­na, takvim entegrasyonu kurma­sına ve özelleştirilmiş akıllı ajan­lar geliştirmesine imkân tanıyor. En önemlisi, MİA Bilge’nin sağla­dığı güvenlik avantajı, kurumların verilerini dışa bağımlı olmadan işleyebilmesine olanak veriyor.

“Bilişim sektöründeki liderliğimiz pekişiyor”

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, şir­ketin yapay zekâ yatırımları ara­sında yer alan MİA Kahin ve MİA Bilge’nin önemini vurgulayarak, “Bizim için yapay zekâ yalnız­ca bir teknoloji değil, geleceği şe­killendiren stratejik bir vizyonun parçası. MİA Kahin ile kurumla­ra geleceği güvenle öngörme gücü sunuyor, MİA Bilge ile verilerini güvenle yönetecek yerli ve bağım­sız bir çözüm sağlıyoruz.

Hedefi­miz, Türkiye’yi yapay zekâ taban­lı çözümlerde bölgesel bir merkez haline getirmek” dedi. Şirketin bu iki öncü proje ile yalnızca bugüne değil, geleceğe de yatırım yaptığını sözlerine ekleyen Ali Gökhan Bel­tekin, “MİA Kahin ile öngörülerini doğrulukla pekiştiren, MİA Bilge ile kurumların güvenli dijital dö­nüşümüne rehberlik eden şirketi­miz, bilişim sektöründeki liderli­ğini her geçen gün daha da güçlen­diriyor” ifadesini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar