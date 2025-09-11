“MİA Kahin ve MİA Bilge ile yapay zeka hamlesi yaptık”

Türkiye’nin bilişim eko­sisteminde 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren MİA Teknoloji, geliştirdiği ye­nilikçi ürünlerle hem kamu hem de özel sektöre katma değer sağ­lıyor.

2025 yılının ilk yarısında açıkladığı finansal sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, Ar-Ge yatırımları ve yapay zekâ projeleriyle büyüme ivmesini daha da yukarı taşıyor.

MİA Kahin: geleceği öngören yapay zekâ

Sektöründe pratik saha gerek­sinimlerine yönelik yazılım ürün­leri geliştiren ve pek çok alanda kamu ve özel kuruluşlara hizmet veren şirketin geliştirdiği MİA Kahin, derin öğrenme ve istatis­tiksel modelleme yöntemleriyle zaman serisi tahmini yapabilen gelişmiş bir yapay zekâ çözümü olarak öne çıkıyor. MİA Kahin; trafik yoğunluğu tahmininden toplu taşıma planlamasına, ta­rımsal üretimden lojistik yöne­timine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğ için, kurum­ların karar alma süreçlerine değer katıyor. Başarıyla tamamlanan proje, belediyelerden özel sektöre uzanan geniş bir müşteri portfö­yü için satış ve pazarlama süreç­lerine dahil edildi.

MİA Bilge, yerli, güvenli ve bağımsız dil modeli

Şirketin yapay zekâ alanında­ki bir diğer stratejik yatırımı ise MİA Bilge. Tamamen yerli altyapı üzerinde geliştirilen ve kapalı ağ ortamında çalışabilen bu büyük dil modeli, kurumlara güvenli ve bağımsız bir doğal dil işleme tek­nolojisi sunuyor. Türkçe destekli altyapısı sayesinde kullanıcıların belgelerle doğal dilde sorgulama yapmasına, fonksiyon çağırması­na, takvim entegrasyonu kurma­sına ve özelleştirilmiş akıllı ajan­lar geliştirmesine imkân tanıyor. En önemlisi, MİA Bilge’nin sağla­dığı güvenlik avantajı, kurumların verilerini dışa bağımlı olmadan işleyebilmesine olanak veriyor.

“Bilişim sektöründeki liderliğimiz pekişiyor”

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, şir­ketin yapay zekâ yatırımları ara­sında yer alan MİA Kahin ve MİA Bilge’nin önemini vurgulayarak, “Bizim için yapay zekâ yalnız­ca bir teknoloji değil, geleceği şe­killendiren stratejik bir vizyonun parçası. MİA Kahin ile kurumla­ra geleceği güvenle öngörme gücü sunuyor, MİA Bilge ile verilerini güvenle yönetecek yerli ve bağım­sız bir çözüm sağlıyoruz.

Hedefi­miz, Türkiye’yi yapay zekâ taban­lı çözümlerde bölgesel bir merkez haline getirmek” dedi. Şirketin bu iki öncü proje ile yalnızca bugüne değil, geleceğe de yatırım yaptığını sözlerine ekleyen Ali Gökhan Bel­tekin, “MİA Kahin ile öngörülerini doğrulukla pekiştiren, MİA Bilge ile kurumların güvenli dijital dö­nüşümüne rehberlik eden şirketi­miz, bilişim sektöründeki liderli­ğini her geçen gün daha da güçlen­diriyor” ifadesini kullandı.