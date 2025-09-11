“MİA Kahin ve MİA Bilge ile yapay zeka hamlesi yaptık”
MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, yerli ve güvenli yazılım çözümleriyle yapay zeka tarafında öne çıktıklarını belirterek, “MİA Kahin ve MİA Bilge ile kayda değer işlere imza atıyoruz. Her iki ürünümüzle kurumlar, hem geleceği öngörüyor hem de verilerini güvenle yönetebiliyor” dedi.
Türkiye’nin bilişim ekosisteminde 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren MİA Teknoloji, geliştirdiği yenilikçi ürünlerle hem kamu hem de özel sektöre katma değer sağlıyor.
2025 yılının ilk yarısında açıkladığı finansal sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, Ar-Ge yatırımları ve yapay zekâ projeleriyle büyüme ivmesini daha da yukarı taşıyor.
MİA Kahin: geleceği öngören yapay zekâ
Sektöründe pratik saha gereksinimlerine yönelik yazılım ürünleri geliştiren ve pek çok alanda kamu ve özel kuruluşlara hizmet veren şirketin geliştirdiği MİA Kahin, derin öğrenme ve istatistiksel modelleme yöntemleriyle zaman serisi tahmini yapabilen gelişmiş bir yapay zekâ çözümü olarak öne çıkıyor. MİA Kahin; trafik yoğunluğu tahmininden toplu taşıma planlamasına, tarımsal üretimden lojistik yönetimine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğ için, kurumların karar alma süreçlerine değer katıyor. Başarıyla tamamlanan proje, belediyelerden özel sektöre uzanan geniş bir müşteri portföyü için satış ve pazarlama süreçlerine dahil edildi.
MİA Bilge, yerli, güvenli ve bağımsız dil modeli
Şirketin yapay zekâ alanındaki bir diğer stratejik yatırımı ise MİA Bilge. Tamamen yerli altyapı üzerinde geliştirilen ve kapalı ağ ortamında çalışabilen bu büyük dil modeli, kurumlara güvenli ve bağımsız bir doğal dil işleme teknolojisi sunuyor. Türkçe destekli altyapısı sayesinde kullanıcıların belgelerle doğal dilde sorgulama yapmasına, fonksiyon çağırmasına, takvim entegrasyonu kurmasına ve özelleştirilmiş akıllı ajanlar geliştirmesine imkân tanıyor. En önemlisi, MİA Bilge’nin sağladığı güvenlik avantajı, kurumların verilerini dışa bağımlı olmadan işleyebilmesine olanak veriyor.
“Bilişim sektöründeki liderliğimiz pekişiyor”
MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, şirketin yapay zekâ yatırımları arasında yer alan MİA Kahin ve MİA Bilge’nin önemini vurgulayarak, “Bizim için yapay zekâ yalnızca bir teknoloji değil, geleceği şekillendiren stratejik bir vizyonun parçası. MİA Kahin ile kurumlara geleceği güvenle öngörme gücü sunuyor, MİA Bilge ile verilerini güvenle yönetecek yerli ve bağımsız bir çözüm sağlıyoruz.
Hedefimiz, Türkiye’yi yapay zekâ tabanlı çözümlerde bölgesel bir merkez haline getirmek” dedi. Şirketin bu iki öncü proje ile yalnızca bugüne değil, geleceğe de yatırım yaptığını sözlerine ekleyen Ali Gökhan Beltekin, “MİA Kahin ile öngörülerini doğrulukla pekiştiren, MİA Bilge ile kurumların güvenli dijital dönüşümüne rehberlik eden şirketimiz, bilişim sektöründeki liderliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor” ifadesini kullandı.