MİA Teknoloji gözünü Nato’ya dikti

Birol BOZKURT

Artırılmış gerçeklik gözlükler üzerine de çalışma yapan şirket, birçok sektörde devrim niteliğinde bir dönüşümün kapısını aralıyor. Yazılım alanında faaliyet göstermek amacıyla 2006 yılında üç bilgisayar mühendisi tarafından kurulan ve 2021 yılında Borsa İstanbul'da halka açılan MİA Teknoloji, kimliklendirme, güvenlik, sağlık, bilişim, ulaşım, enerji, siber ve bilgi güvenliği ve metaverse alanlarında faaliyet gösteriyor.

Şirket, uzaktan yönlendirme ile üretim ve bakıma ihtiyaç duyulan sektörler için geliştirdiği gözlük teknolojilerini odağına aldı. Yurtdışında da büyümeyi hedefleyen şirketin Nato’dan ihale kazanmayı amaçladığını söyleyen MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ünal, “Şirket olarak Nato ihalelerine girebilen birkaç Türk şirketinden biriyiz.

Kendimizi sürekli geliştiren bir şirketiz, hedefimiz Nato gibi bir oluşumun ihalesini kazanacak noktaya ulaşmak” diye konuştu. Şirket 2022’de 604,5 milyon TL, 2023’ün ilk yarısında ise 451,4 milyon TL hasılat elde etti. Türkiye dışında Katar, ABD ve Fas’ta faaliyetlerini sürdüren MİA Teknoloji, güçlü iş birliklerini tüm dünya ülkelerine taşımayı hedefliyor.

“Enerjide önemli oyuncu olmayı hedefliyoruz”

Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji alanında yeni bir şirket kurduklarını belirten İhsan Ünal, “Geleceğin yenilenebilir enerji teknolojileri alanında AR-GE geliştirmek üzere kurulan Enerjey Enerji A.Ş. şirketimiz fotovoltaik solar projeler ve batarya enerji depolama sistemleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji sektöründe yapay zeka ile yazılım çözümleri sunmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim santralleri yatırımları yapmayı amaçlıyor. ” dedi.

WorkARia şirketler için yeni bir dönem başlatıyor

AR-GE süreçlerinde sona gelen artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya çıkarmaya başladıklarını belirten Ünal “Artırılmış gerçeklikle uzaktan bakım, teknik destek, onarım hizmetleri, satış sonra hizmet gibi alanlarda eller serbest olarak kullanım imkanı sunan, canlı bağlantı ve uzaktan bakım-onarım pilot projemiz WorkARia dünyanın büyük otomotiv üreticisi şirketlerinden biri için sipariş aldı. Bu ürün ile kullanıcılar aynı yerdeymiş gibi yönlendirmeler ve komutlarla bakım-onarım hizmetinin verilmesini amaçlıyor” dedi.