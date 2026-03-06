Mia Teknoloji ile Lider Sistem Teknolojileri birleşme sürecinde önemli adım

KAP bildirimine göre, şirket yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, gerekli yasal izinlerin alınması ve genel kurulun onay vermesi şartıyla Lider Sistem Teknolojileri’nin Mia Teknoloji bünyesine devrolarak birleşmesi planlanıyor.

Süreç, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütülecek.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 3 Mart 2026 tarihli Uzman Kuruluş Raporu’na göre, birleşme oranı 0,50075336 ve pay değişim oranı ise 2,9316 olarak belirlendi.

Buna göre her biri 1 TL nominal değerli bir Lider Sistem Teknolojileri payına karşılık, Mia Teknoloji tarafından 2,9316 adet yeni pay ihraç edilmesi öngörülüyor.

Planlanan birleşme doğrultusunda Mia Teknoloji’nin sermayesinin yaklaşık 492,5 milyon TL artırılması ve bu payların Lider Sistem Teknolojileri ortaklarına tahsis edilmesi hedefleniyor.

Şirket, birleşme süreci için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla 6 Mart 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunduğunu duyurdu. Sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceği belirtildi.