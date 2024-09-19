MİA Teknoloji ve Tripy Mobility'den 'Sürdürülebilir Ulaştırma Zirvesi'ne destek

Yenilikçi ve sürdürülebilir teknoloji odaklı yaklaşımları ile kimliklendirme, güvenlik, sağlık, bilişim, ulaşım, enerji, siber ve bilgi güvenliği ve metaverse alanlarında faaliyet gösteren MİA Teknoloji ve iştiraki Tripy, Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen ‘İklim Ekonomisi Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi’ne teknoloji sponsoru oldu.

20 Eylül’de Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenecek olan 'İklim Ekonomisi Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi', Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek.

İki akıllı ve sürdürülebilir ulaşım yatırımına imza attı

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin; çevresel, ekonomik ve kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımının MİA Teknoloji’nin kurumsal anayasasında önemli yer tutan kavramlar olduğunu söyledi.

MİA Teknoloji’nin bir yandan kendi karbon ayak izini azaltma konusunda büyük adımlar atarken, diğer yandan elektromobilite alanında elektrikli bisiklet projesi Tripy Mobility Teknoloji ve Enerjey Enerji gibi yatırımları hayata geçirdiğini anlatan Beltekin, “Sürdürülebilir ve akıllı ulaştırma altyapı sistemleri konusunda iki önemli projeyi hayata geçiren bir şirket olarak, ülkemizde bu alanın gelişmesine entelektüel katkı sunan her türlü organizasyon ve etkinliğe destek olmayı görev biliyoruz. Bu nedenle teknoloji sponsoru olarak destek verdiğimiz ‘İklim Ekonomisi Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi’nin ulaştırma sektöründe sürdürülebilirlik ve akıllı altyapı sistemlerinin geleceğine ışık tutacak önemli fikirlerin ortaya konacağı verimli bir platform olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Herkes için erişilebilir, kullanışlı ve doğa dostu bir çözüm

Sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlayarak; herkes için erişilebilir, kullanışlı ve doğa dostu alternatif bir ulaşım çözümü sunmak için faaliyete geçen Tripy’nin paylaşımlı elektrikli bisiklet alanında Sakarya, Eskişehir ve İzmir’de faaliyet gösterdiğini anlatan Beltekin sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yatırımımızla elektrikli bisiklet kullanımını daha etkin ve yaygın hale getirerek hem hızlı ve kolay bir ulaşım alternatifi sunmayı hem de ulaşımda karbon emisyon oranını azaltmayı hedefliyoruz. Buna ek olarak ulaşımda sürdürülebilirliği sağlamak için elektrikli araç şarj istasyon ağımızı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çeşitli projeler ve iş birlikleri ile sektörde fark yaratarak Avrupa’nın en büyük bisiklet paylaşım sistemlerinden daha fazla ciro yapan bir şirket konuma getirmeyi amaçladığımız Tripy’nin ana misyonu, kent insanını çevre dostu ve sağlıklı ulaşımı teşvik ederek gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek.”

350 ton karbondioksit emisyonunu engelledi

MİA Teknoloji ve iştiraki Tripy’nin sürdürülebilir ulaşım projeleri kapsamında önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Beltekin “Şu ana kadar toplamda 7,3 milyon dakika süren bisiklet sürüşü gerçekleştirilirken bu sayede yaklaşık 350 ton karbondioksit emisyonu engellendi. Her bir sürüşte ortalama 500 gram karbondioksit emisyonunun önüne geçildi. Bu veriler, Tripy'nin çevre dostu ulaşım çözümleri sunma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor” açıklamasında bulundu.