MİA Teknoloji’den 2,5 milyon liralık iş sözleşmesi

Bilişim sektöründe başarılı bir halka arz gerçekleştiren ve 22 Kasım’da Borsa İstanbul’da hisseleri işlem görmeye başlayan MİA Teknoloji, yeni iş sözleşmeleriyle faaliyetlerine devam ediyor.

Şirket, son olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile 2 milyon 520 bin liralık sözleşme imzaladı.

MİA Teknoloji’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Bursa Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile MİA Teknoloji A.Ş. arasında 2018 yılından bu yana devam eden sözleşme kapsamında 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 tarihleri süresince geçerli olmak üzere 2 milyon 520 bin TL bedelle yeni bir iş anlaşması daha gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında belirlenen değer karşılığında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Güncelleme, Hizmetin Sürekliliğini Sağlama, Uyum ve Versiyon Yükseltme Hizmet Alımı sözleşmesi imzalandı.” ifadelerine yer verildi.