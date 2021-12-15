MİA Teknoloji’nin kârı ilk 9 ayda yüzde 315 arttı

Bilişim sektöründe başarılı bir halka arz gerçekleştiren ve 22 Kasım’da Borsa İstanbul’da hisseleri işlem görmeye başlayan MİA Teknoloji, 2021 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, MİA Teknoloji’nin 2021 yılının ilk dokuz ayında cirosu yüzde 280 artışla 104 milyona ulaştı. Brüt kârlılığı ise yüzde 315 oranında artıran MİA Teknoloji’nin toplam satışlardan brüt kârı 38 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arz sonrası hissedarların yoğun ilgisiyle karşılaşan MİA Teknoloji, ilk dokuz ayda büyüme oranını yüzde 52’ye, aktif büyüklük toplamını da 144 milyon TL’ye çıkardı.