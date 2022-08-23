Michelin, Royal Lestari Utama’nın yüzde 51’ini de aldı

Michelin, daha önce hisselerinin yüzde 49’una sahip olduğu Barito Pacific Group ile ortak yürüttüğü bir girişim olan Royal Lestari Utama (RLU) hisselerinin yüzde 51’ini de satın alarak girişimin tek sahibi oldu. RLU, Sumatra’da jambi kentinde yaklaşık 70 bin hektarı ve Borneo’da Doğu Kalimantan kentinde ise 18 bin hektarı kapsayan geniş bir alanda sürdürülebilir doğal kauçuk üretimi için doğru koşulları oluşturmayı hedefliyor.

Satın alma ile Michelin Grubu, projeye güvenini ve ihtiyaç duyduğu uzun vadeli vizyonu tazelerken, 2015’ten beri sürdürülen çalışmalar, söz konusu bölgede sosyal ve çevresel gelişime de ön ayak oldu. Yaklaşık altı yıl boyunca, kayda değer hazırlık çalışmalarından sonra, 23 bin hektardan daha geniş bir alana kauçuk ağaçları dikildi ve 39 bin hektarlık alan tarım ve ormancılık aktiviteleri ve geçimlik tarım işlerinin geliştirilmesi için özellikle korundu. Proje ile ayrıca yaklaşık 4 bin kişilik iş yaratarak, çiftçileri kauçuk ağacı yetiştirme ve ürünleri çeşitlendirme konusunda eğiterek 50 bin bölge insanının yaşam standartlarının iyileştirilmesi de amaçlıyor.

Endonezya’da 1 milyon euroyu aşkın yatırım yaptı

Grup, Endonezya’da 2015’ten beri çeşitli sektörlere 1 milyar eurodan fazla yatırım yaptı. Michelin için bu proje doğal kauçuk sektörünü daha sürdürülebilir hale getirmeye aktif şekilde katkı sağlamak üzere oluşturulmuş uzun vadeli bir proje özelliği taşıyor.

Konuyla ilgili olarak Michelin Group Satın Alma Direktörü Vincent Rousset-Rouvière şunları kaydetti: “RLU’nun tek sahibi haline gelmek, Michelin’in sosyal boyut, çevresel koruma ve ekonomik performansı birleştiren zorlu ama kayda değer bir uzun vadeli projeye yatırım yapmaya devam etmesi anlamına geliyor. 2015’teki başlangıcından bu yana projeye katkıları için minnet duyduğumuz Endonezyalı ortağımız Barito Pacific ile atılan adımlardan gurur duyuyoruz. Ayrıca, RLU’nun bir yandan Endonezya’da doğal kauçuk sektörünün dönüşümünü desteklerken bir yandan da yaşam standartlarını iyileştirip ormanları ve ekosistemleri koruma konusundaki gelecek yetkinliğine güveniyoruz.”