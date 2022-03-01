Michelin Türkiye'de yeni atamalar

Michelin, Türkiye’deki satış operasyonunda üst düzey görev değişimleri gerçekleştirdi. Böylece Michelin Türkiye’de Binek ve Hafif Ticari Lastiklerden Sorumlu Satış Direktörlüğüne Serhat Sezginsoy, Ağır Vasıta Satış Direktörlüğüne ise Erol Şimşir atandı. Daha önce Ülke Satış Direktörü olarak görev yapan Sertan Akçagöz ise Kasım 2021’den itibaren Michelin Orta Avrupa Bölge Liderlik Ekibi’nde Yol Dışı Lastikler Satış Direktörü olarak görev alacak.

2003 yılından beri Michelin’in Türkiye’deki satış ve iş geliştirme operasyonlarında görev alan Erol Şimşir, 2016 yılında Bölge Satış Müdürlüğünü üstlendi. Şimşir, son 5,5 yıl boyunca sürdürdüğü Bölge Satış Müdürü görevinin ardından, Kasım 2021’den itibaren de Ağır Vasıta Satış Direktörü olarak şirketin ağır vasıta lastiklerinin satış stratejilerine yön vermeye başladı.

Türkiye’de tüm ürün gruplarından sorumlu Ülke Satış Direktörü olarak görev yapan Sertan Akçagöz ise, Kasım 2021’den itibaren Michelin Orta Avrupa Bölge Liderlik Ekibi’nde Yol Dışı Lastikler Satış Direktörü olarak atandı. Yeni göreviyle Michelin Orta Avrupa Bölge’de 21 ülkeden sorumlu olan Akçagöz, Türkiye’de edindiği 20 yılı aşkın deneyimini Michelin Orta Avrupa Bölgesine taşıyacak.