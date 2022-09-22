Michelin Türkiye’ye yeni genel müdür

Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Yann Guelorget getirildi. Uzun yıllar Michelin Grubu içinde çeşitli organizasyonlarda ve farklı pozisyonlarda görev alan Guelorget, 2 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Michelin Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. Guelorget, bundan sonra tüm deneyim ve tecrübelerini Türkiye pazarı için kullanacak.

Profesyonel kariyerine Eylül 1998'de başlayan ve Michelin Grubu'nda 15 yılı üretim, 7 yılı tedarik zinciri olmak üzere toplam 24 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunan Guelorget, Michelin Türkiye organizasyonuna katılmadan önce Michelin Grubu’nda B2B Satış Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.