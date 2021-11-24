Michelin'den 9 ayda 17,2 milyar euroluk satış

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Michelin, 2021 yılının ilk dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, satışlarını yüzde 15,6 artıran şirket, ilk 9 ayda 17,2 milyar euro satış rakamına ulaştı. Michelin, yüzde 1,3’ü üçüncü çeyrekte olmak üzere, lastik satış adetlerinde yüzde 1,8 büyüme sağladı.

Bu yıl, kamyon lastik pazarının yüzde 6-8 oranında tekrar yükselişe geçmesi, özel ürün grubu pazarının yüzde 9-11 arasında bir artış sağlaması ve binek ve hafif ticari araç lastiği pazarlarının yarı iletken sıkıntısı nedeniyle yıl boyunca yüzde 6-8 oranında büyüme göstermesi bekleniyor.

Michelin Grup CEO'su Florent Menegaux, "Michelin Grubu, ekiplerimizin bağlılığı ve sıkı çalışması sayesinde sağlamlığını bir kez daha göstererek iddialı büyüme stratejisini sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.