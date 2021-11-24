Michelin'den 9 ayda 17,2 milyar euroluk satış
Michelin, 2021 yılının ilk dokuz ayında satışlarını yüzde 15,6 artışla 17,2 milyar euroya çıkardı.
Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Michelin, 2021 yılının ilk dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, satışlarını yüzde 15,6 artıran şirket, ilk 9 ayda 17,2 milyar euro satış rakamına ulaştı. Michelin, yüzde 1,3’ü üçüncü çeyrekte olmak üzere, lastik satış adetlerinde yüzde 1,8 büyüme sağladı.
Bu yıl, kamyon lastik pazarının yüzde 6-8 oranında tekrar yükselişe geçmesi, özel ürün grubu pazarının yüzde 9-11 arasında bir artış sağlaması ve binek ve hafif ticari araç lastiği pazarlarının yarı iletken sıkıntısı nedeniyle yıl boyunca yüzde 6-8 oranında büyüme göstermesi bekleniyor.
Michelin Grup CEO'su Florent Menegaux, "Michelin Grubu, ekiplerimizin bağlılığı ve sıkı çalışması sayesinde sağlamlığını bir kez daha göstererek iddialı büyüme stratejisini sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.