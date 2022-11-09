Michelin'den 9 ayda 20.7 milyar Euro'luk satış

Mobilite alanında öncü şirketlerden biri olan Michelin, bu yılın dokuz aylık dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Michelin Grubu’nun bu dönemdeki konsolide satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.5 artışla 20.7 milyar Euro’ya ulaştı.

Şirkette yapılan değerlendirme şöyle: Rusya’dan çıkış ve özellikle ikinci çeyrekte Çin’de yaygın olarak uygulanan sokağa çıkma yasaklarından kaynaklanan talep düşüklüğü gibi faktörlere rağmen Michelin satış adetleri yıl bazında sabit kaldı. Bu durum artan Asya ithalatından ve dağıtımdaki yüksek stoklardan üçüncü çeyrekte geçici olarak etkilenen pazar ortamında, Grubun öncelikli olarak birim marjlarını korumaya odaklandığına işaret ediyor.

Michelin Grubu, fiyat karması etkisinden doğan yüzde 14,3 veya 2.459 milyon euroluk bir artış sağlarken bunda sistematik olarak satış fiyatlarındaki yüksek maliyetleri aktarma politikası ve fiyat endeksleme hükümleri etkili olan en önemli faktörlerdendi.

18 inç ve daha büyük ebatlı lastiklerin otomotiv segmenti satışlarındaki payının sürekli olarak arttığını ve madencilik lastiği satışlarında beklenen güçlü ivmeyi yansıtan, karma etkisinden doğan yüzde 0,9’luk artış da fiyat karması etkisinden doğan büyümeyi etkileyen diğer bir unsur oldu.

Fenner ve filo yönetimi iş kollarındaki güçlü kazançların yönlendirdiği, Grubun gelir büyümesine yüzde 1,1 oranında katkı sağlayan lastik dışındaki iş kollarında ise yüzde 22 artış sağlandı. ABD dolarının euro karşısında değer kazanması başta olmak üzere olumlu kur etkisinden kaynaklanan kazanç ise 1.116 milyon euro oldu. 30 Aralık 2021’den bu yana Allopneus .com’un bünyeye katılmasından dolayı konsolidasyon kapsamındaki değişikliklerin getirdiği yüzde 1’lık artış da 2022’nin dokuz aylık döneminde büyümeyi destekleyen başka bir unsur olarak dikkat çekti.