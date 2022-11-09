Microsoft CSP ürünlerinde ‘sabit kur’ kampanyası
Microsoft Türkiye'nin ticari distribütörleri Arena, Armada ve Logosoft, başlattıkları kampanya ile dolar kurunu 16,99 TL’ye sabitledi. Kampanya 30 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.
Microsoft Türkiye’nin ticari distribütörleri Arena, Armada ve Logosoft, dolar kuru kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında dolar kuru, bu yılın haziran ayı seviyelerine çekilerek 16.99 TL’ye sabitlendi.
Kampanya, Microsoft CSP lisanslama programına dahil NCE (New Commerce Experience) modelindeki ürünlerde yıllık alımlar için geçerli olacak.
CSP modeli altındaki O365/M365 ürünlerin alımında uygulanacak olan düşük kur kampanyası 30 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. Akademik ve kamu ürünleri kampanya kapsamına dahil edilmeyecek.