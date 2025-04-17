Microsoft hisseleri düşüşte! Morgan Stanley hedef fiyatı aşağı çekti

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Microsoft’un hisse senedi için daha önce belirlediği hedef fiyatı revize etti. Banka, mevcut ekonomik koşullar ve piyasalardaki temkinli yatırımcı davranışlarını gerekçe göstererek, hedef fiyatı 530 dolardan 472 dolara düşürdü. Bu güncellemeye rağmen, hissede halen yüzde 22’lik yükseliş potansiyeli olduğu ifade ediliyor.

Ticaret politikalarındaki belirsizlik etkili oldu

Analistler, özellikle ABD’de ticaret politikalarına ilişkin süregelen belirsizliklerin piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguluyor. Trump yönetiminin olası gümrük tarifesi adımlarına yönelik beklentiler, yatırımcı güvenini zayıflatıyor. Microsoft hisseleri son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 gerilerken, yılbaşından bu yana toplam değer kaybı yüzde 11’i aşmış durumda.

Kazanç tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar gündemde

Morgan Stanley analistlerinden Keith Weiss, yatırımcıların hem ekonomik görünüm hem de şirketlerin satış performansları konusunda daha temkinli davrandığını belirtti. Bu durumun, kazanç beklentilerinde aşağı yönlü güncellemeleri beraberinde getirebileceği düşünülüyor.

Yapay zeka yatırımları uzun vadede umut veriyor

Kısa vadede piyasalarda baskı artsa da, Microsoft’un uzun vadeli görünümünün pozitif olduğu ifade ediliyor. Şirketin özellikle yapay zeka alanına yaptığı yatırımların zamanla olumlu sonuçlar vereceği öngörülüyor.

Microsoft, teknoloji sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alıyor ve "Muhteşem Yedili" olarak bilinen devler grubunun da bir parçası. Bu nedenle şirketin önümüzdeki süreçteki performansı, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.