Microsoft Nuance'ı 16 milyar dolara satın alacak

Microsoft yapay zeka ve konuşma teknolojisi şirketi Nuance Communications Inc'i yaklaşık 16 milyar dolar karşılığında satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

Konuya yakın bir kaynak, Nuance için hisse başına fiyatın yaklaşık 56 dolar olmasının görüşüldüğünü ve anlaşmanın bugün açıklanabileceğini söyledi.

Nuance ile Microsoft arasındaki anlaşmayı ilk olarak duyuran Bloomberg News'te yer alan habere göre, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali de bulunuyor.

Ses tanıma teknolojisi Apple'a ait Siri uygulamasını piyasaya sürmesine yardımcı olan Nuance, sağlık hizmetlerinden otomotiv sektörüne kadar çeşitli sektörler için yazılımlar yapıyor.

Microsoft, Nuance'ı satın alması halinde 2016 yılında 26.2 milyar dolar karşılığında aldığı LinkedIn'den bu yana ikinci büyük satın almasını yapmış olacak.