Microsoft Nuance'ı 16 milyar dolara satın aldı

Microsoft’tan yapılan açıklamada, şirketin Nuance’ın cuma günü kapanış değerine göre yüzde 23 primle, hisse başına 56 dolardan satın alındığı ifade edildi.

Microsoft, Nuance'ın CEO'su Mark Benjamin'in şirkette kalacağını ve şirketin bulut ve yapay zeka işlerinden sorumlu Microsoft yöneticisi Scott Guthrie'ye bağlı olacağını söyledi.

Ses tanıma teknolojisi Apple'a ait Siri uygulamasını piyasaya sürmesine de yardımcı olan Nuance, sağlık hizmetlerinden otomotiv sektörüne kadar çeşitli sektörler için yazılımlar yapıyor.

Microsoft’un, bu hamlesi 2016 yılında 26.2 milyar dolar karşılığında satın aldığı LinkedIn'den bu yana ikinci büyük satın alması oldu.