Microsoft Teams kullanmaya başlayan Galata Taşımacılık, uzaktan çalışmada verimi yükseltti

5 kıtada 50’den fazla iş ortağı ve 200’e yakın çalışanı ile uluslararası ve yurt içi lojistik çözümler üreten Galata Taşımacılık, müşterilerine kesintisiz ve güvenli hizmet sunma hedefiyle Microsoft’un ürün ve hizmetlerinden faydalanıyor. Güvenli Bilgi Paylaşımı ve Etkin Tedarik Yönetimi konularına öncelik veren şirket, ağındaki araçların ve sunduğu hizmetlerin güncel durumunu, iletilen bilgilerinin kesintisiz takibini ve lojistik ağının kontrolünü Microsoft Teams ile yönetiyor.

Çok merkezli bir çalışma sistemine ve çok sayıda çalışana sahip olmanın, bilgi teknolojileri departmanını bazı alanlarda zorladığını belirten Galata Taşımacılık yetkilileri, uzaktan çalışmayla daha da önem kazanan “veri güvenliği” ile “çalışan denetimi ve verimliliği” alanlarını geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. COVID-19 dönemindeki uzaktaki çalışma koşullarının güvenliği konusunda soru işaretleri oluştuğunu ifade eden yetkililer, söz konusu soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına Microsoft Teams Apps Store’da yer alan Node Insight’ı, zaten her çalışanın kullandığı Microsoft Teams’e entegre ettiklerini ve bunun sadece birkaç dakika sürdüğünü dile getiriyor. Microsoft Teams ve ilgili uygulamalar iş geliştirme alanında da fayda sağlıyor. Sahip olduğu lisanslar dâhilinde pek çok Microsoft uygulaması bulunan Galata Taşımacılık, kavuştuğu yeni panel sayesinde, daha önce nadir olarak kullanılan Microsoft Forms ve Microsoft Sway gibi uygulamaları daha sık kullanarak daha zengin içerikler geliştirebiliyor. Tüm bu ürünlerin tek bir panelden görülebilir olması, takım çalışmalarının daha verimli, iş akışlarının daha hızlı ve içeriklerin daha yaratıcı olmasının önünü açıyor.

Galata Taşımacılık bünyesinde operasyonel sürecin farklı noktalarında farklı ihtiyaçlar oluştuğuna ve Microsoft’un bu ihtiyaçları doğru analiz ederek kapsamlı bir çözüm planı sunduğuna dikkat çeken Microsoft Türkiye Kurumsal, Orta ve Küçük İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onay Afşar, “Microsoft Secure Score ve yapay zeka teknolojisini efektif bir şekilde kullanarak ürettiğimiz çözümlerle Galata Taşımacılık bünyesinde maliyet tasarrufuna katkı sağladık. Öte yandan Microsoft Teams sayesinde tüm firma çalışanlarının siber güvenlik farkındalıklarını görüntüleyebilmesi mümkün hale geldi” diyerek Microsoft çözümlerinin entegrasyona uygun yapılarıyla hem operasyonel süreçleri hızlandırdığına hem de siber güvenlik risklerini minimize ettiğine vurgu yaptı.

"Tüm şirket güvenlik gerekliliklerine uyumlu hale geldi"

Siber risklerin insanların zayıf yönlerinden beslendiğini bildiren şirket, Node Insight’ı kurumsal eğitim hizmetleri kapsamında bir araç olarak kullanmaya; tüm eğitim ve farkındalık süreçlerini bu uygulama üzerinden yönetmeye başladı. Node Insight ile kullanıcı güvenlik testleri ve anketleri yapılırken tüm GDPR/KVKK eksikliklerinin belirlendiği, incelemelerin yapıldığı ve gerekli aksiyonların alındığı belirtildi. Kurumsal çapta bir siber güvenlik farkındalığı yaratan uygulamanın, kişiye özel tedbirler konusunda da analizler sunmaya başladığı ifade edildi.

"Her çalışanın güvenlik skoru var"

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Şirketin İK departmanı da kurumsal faaliyetlerini yönetirken Node Insight’tan yararlanıyor. Çalışanlara yöneltilen anketler ve testlerle zenginleştirilen Microsoft Güvenlik Puanı Yarışmaları hem siber güvenlik farkındalığını artırıyor hem de bireyler ve departmanlar arası iletişimi güçlendiriyor. Çalışanlar girdikleri her eğitim için puan ve 'badge' kazanarak bir güvenlik skoruna sahip oluyor. Siber güvenliği bir bütün olarak görmeye başlayan çalışanlar, kurumsal cihazlarından kişisel cihazlarına kadar bütünselliği benimseyen bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor. Uygulamada oluşturulan eğitim videoları, işe yeni başlayanlar için de bir oryantasyon niteliği taşıyor; işe alınan personel bu uygulamaya girerek alması gereken tüm eğitimleri takip edebiliyor."

"Eğitim ve donanım maliyetleri yüzde 35 azalıyor"

Microsoft Teams ile oluşturulup çalışanlara iletilen güvenlik videolarının ve şirket bünyesinde yaratılan farkındalığın, şirketin dışarıdan GDPR/KVKK eğitimi alması gibi ekstra maliyetlerin de önüne geçtiği ifade edilerek, "Güvenlik farkındalığının yanında yazılım ve donanım anketleriyle elde edilen veriler ise gelecekte doğru çalışana doğru cihazın satın alınması ve kurumsal cihazların değişikliklerinin istatistiklere bağlı olarak yapılmasını sağlayacak. Galata Taşımacılık, bu verilerle donanım maliyetlerini yüzde 35 azaltmayı öngörüyor. Microsoft Teams ve Node Insight uygulamasıyla COVID-19 döneminde uzaktan güvenli ve verimli çalışmanın kısa sürede mümkün olduğunu deneyimleyen Galata Taşımacılık, gelecek planlarını daha kesin bilgilerle ve güvenle şekillendirebiliyor." denildi.