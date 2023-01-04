Microsoft Türkiye’den Açık Büfe Teknoloji

Söz konusu alanlarda zorluk yaşayan kurumsal müşterilerine destek olmak adına yola çıkan Microsoft Türkiye, Açık Büfe Teknoloji Günleri adını verdiği müşteri etkinliklerinin ilkini 6 Ocak Cuma günü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. MsHowTo işbirliği ile gerçekleşen etkinlikler Mayıs ayına kadar her Cuma teknolojinin farklı bir alanını mercek altına alacak.

Her hafta düzenlenecek

Her hafta Cuma günleri Microsoft Türkiye ofisinde düzenlenecek Microsoft Açık Büfe Teknoloji Günleri kapsamında operasyonları uçtan uca daha verimli ve güvenli hale getirmeye yarayan en yeni teknolojiler, hibrit çalışmayı mümkün kılan araçlar, dijital pazarlama, veri analizi ve siber güvenlik gibi alanlarda çeviklik kazanmanın yolları ele alınacak