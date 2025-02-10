Microsoft Türkiye’nin yeni Kurumsal İletişim Direktörü açıklandı

Microsoft Türkiye’nin yeni Kurumsal İletişim Direktörü Ayça Demirci Turgay oldu.

P&G tecrübesi

Kariyerine 2005 yılında P&G bünyesinde Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak başlayan Turgay, 13 yıl boyunca şirketin tüm markaları için halkla ilişkiler, regülasyon ve teknik mevzuat yönetimi, hükümet ilişkileri gibi farklı alanlarda sorumluluk üstlendi. 2017 yılında P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü olarak atanan isim, şirketin kurumsal itibar yönetimi, yönetici iletişimi, sürdürülebilirlik ve kurumsal vatandaşlık iletişiminden sorumlu lider olarak görev aldı. Turgay son olarak 2023 yılında P&G İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa Ülkeleri'nden Sorumlu Ev ve Kumaş Temizlik Kategorisi İletişim Direktörü olarak şirketin Londra ofisine atanmıştı.

Yapay zeka ve etik...

İngiltere’de bulunduğu dönemde Oxford Universitesi’nde yapay zeka ve etik üzerine sertifika eğitimlerini tamamlayarak teknoloji alanında yetkinliklerini geliştirmeye odaklanan Turgay, Şubat 2025 itibarıyla Microsoft Türkiye’nin Kurumsal İletişim Direktörü olarak göreve başladığını duyurdu.