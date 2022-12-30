Microsoft ve ODTÜ TEKNOKENT’ten işbirliği

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından organize edilen, Türkiye’nin öncü erken aşama hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler 2022 Demo Day, 14 Aralık Çarşamba günü ODTÜ’de gerçekleşti.

Microsoft Türkiye’nin de desteklediği program ile ODTÜ TEKNOKENT, teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçmesine ve ürünlerin hızlı bir şekilde ticarileşmesine destek sağlıyor. Microsoft ve ODTU TEKNOKENT’in Yeni Fikirler Yeni İşler ile başlayan stratejik iş birliği Microsoft for Startups Founders Hub üye girişimlerine özel Demo Day’ler ile devam edecek.

Microsoft For Startups Founders Hub programının girişimlere sunduğu avantajlardan faydalanmak isteyen start-up’lar https://foundershub. startups.microsoft.com/signup linkindeki başvuru sayfasını ziyaret ederek bilgi alabilirler.