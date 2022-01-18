Microsoft, video oyun şirketi Activision Blizzard’ı satın alıyor
Microsoft, video oyun şirketi Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
Microsoft, video oyun şirketi Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu. ‘Call of Duty’ ve ‘Tony Hawk’s Pro Skater’ gibi popüler oyunların geliştiricisi Activision Blizzard’ın hisseleri ‘tamamı nakit’ olacağı duyurulan satınalma anlaşmasının ardından borsa açılışı öncesinde yüzde 37 yükseldi.
İlk Wall Street Journal gazetesinin duyurduğu satınalma haberi, Activision yönetiminde bazı yöneticilerin cinsel taciz iddiaları üzerine pazartesi günü kovulmasının ardından geldi.