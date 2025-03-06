Microsoft’tan CoreWeave’e beklenmedik hamle: 35 milyar dolarlık halka arz öncesi anlaşmalardan çekiliyor

Microsoft, bulut bilişim şirketi CoreWeave ile yaptığı bazı taahhütlerden vazgeçerek, önümüzdeki ay 35 milyar dolarlık halka arz planlayan şirket için önemli bir engel oluşturdu.

Teslimat gecikmeleri ve yerine getirilmeyen taahhütler...

CoreWeave, Microsoft’a veri merkezleri üzerinden bilgi işlem kapasitesi sağlıyor ve bu kapasite, OpenAI’nin ChatGPT gibi gelişmiş yapay zeka modellerini ölçeklendirmek için kullanılıyor. Şirketin Microsoft ile ortaklığı milyarlarca dolar değerinde olsa da, konuya yakın kaynaklara göre Microsoft, teslimat gecikmeleri ve yerine getirilmeyen taahhütler nedeniyle bazı anlaşmalardan çekildi.

Kaynaklar, terk edilen hizmetlerle ilgili detay vermekten kaçınırken, içlerinden biri yaşanan sorunların Microsoft’un CoreWeave’e olan güvenini sarstığını belirtti. Ancak Microsoft’un CoreWeave ile halen devam eden bir dizi sözleşmesinin bulunduğu ve şirketin Microsoft için önemli bir ortak olmaya devam ettiği ifade edildi.

4 milyar dolar fon toplama hedefi

Bu gelişme, New Jersey merkezli CoreWeave için kritik bir dönemeçte yaşandı. Şirket, bu hafta başında New York'ta halka arz başvurusunda bulunarak 4 milyar dolar fon toplamayı hedefledi. CoreWeave’in, planlanan halka arz ile 35 milyar doların üzerinde bir değerleme alması bekleniyor.

Şirket, halka arz başvurusunda Microsoft ile olan iş ilişkisine dair olası risklere dikkat çekerek, “Microsoft'tan gelen talepte, Microsoft'un bizimle yaptığı sözleşmeler kapsamında performans gösterme kabiliyetinde veya istekliliğinde, Microsoft veya faaliyet gösterdiği bölgeler için geçerli olan yasa veya yönetmeliklerde veya Microsoft ile olan daha geniş stratejik ilişkimizde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz değişiklik, işimizi, faaliyet sonuçlarımızı, mali durumumuzu ve gelecekteki beklentilerimizi olumsuz yönde etkileyecektir” ifadelerini kullandı.