Microsoft’tan Portekiz’e 10 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı

Microsoft Corp., Portekiz kıyısında bir yapay zeka veri merkezi için 10 milyar dolar yatırım yapacak. Bu, şirketin bu yıl Avrupa'daki en büyük yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Fon, Portekizli Start Campus ve İngiliz Nscale firmasıyla birlikte, Lizbon'un 150 km güneyindeki Sines'te geliştirilecek bir veri merkezi parkını destekleyecek.

Microsoft, ekim ayında Sines sahasında çok yıllık bir kiralama anlaşması imzalamıştı. Yaklaşık 15.000 nüfusa sahip olan Sines, Avrupa'yı Brezilya ve Afrika'ya bağlayan denizaltı kablolarına ev sahipliği yaparak büyük bir yatırım merkezi haline geliyor.

Bölge, Çinli CALB Group'un 2 milyar Euro'luk bir pil fabrikası inşasına başladığı ve AB destekli bir yapay zeka 'gigafabrikası' için önerilen alan konumunda.