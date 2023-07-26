Midsoft, Eskişehir sanayisini akıllandıracak

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir’de, ERP ve dijital dönüşüm sistemleri üzerine faaliyet gösteren Midsoft Yazılım Genel Müdürü Taşkın Akkurt, LoRaWan teknoloji kullanılarak hizmete giren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Dijital Dönüşüm Merkezi ile 15 kilometrelik yarı çapta 25 baz istasyonunun kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirterek firmaların hazır olan bu altyapıyı kullanarak dijitalleşmeye ayıracağı bütçeden yüzde 70 tasarruf ederek sahadan veri toplayabileceğini söyledi.

Eskişehir OSB’nin, firmaların dijital dönüşümünü sağlamak ve enerji verimliliğine katkı vermek amacıyla BEBKA desteğiyle kurduğu Dijital Dönüşüm Merkezi’n de kullanılan LoRaWan sisteminin donanım, yazılım, montaj ve kurulumunun şirketleri tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Akkurt, merkezde kullanılan sistemin kapladığı alan bakımından dünyada ilk olduğuna vurgu yaptı.

Üretim süreçleri 7/24 uzaktan izlenebilecek

Firmaların dijital dönüşümlerini gerçekleştirmek istediklerini ancak maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı bu alanda yatırım yapamadıklarını belirten Akkurt, “Eskişehir OSB firmaların düşük maliyetle dijitalleşmeye geçişini sağlamak amacıyla burada çok önemli bir işe imza attı.

Dijital Dönüşüm Merkezi kurarak altyapıyı, merkezi sunucuyu ve merkezi yazılımları finanse etti. Bu merkez sayesinde OSB’nin her noktasından sensörlerle veri alınabilecek bir noktaya gelindi. Firmalar ilk olarak başvurularını yapıp, sensörleri tedarik ettikten sonra bağlantısını kurarak OSB üzerinden verilerini toplayabilecekler. Bu sayede ilk yıl ücretsiz, sonraki yıllarda ise cüzzi bir bedel karşılığında kullanılacak sistem, üretimin seyri ile üretim yaşanan aksamaları 7 gün 24 saat firmalara tahsis edilecek” diye konuştu.

İnternet ve elektriğe ihtiyaç yok

100 ülkede 100’den fazla operatör tarafından kullanılan LoRaWan teknolojisinin, rakip teknolojilere göre çok daha uzun mesafede iletişim sağlayan ve bunu radyo frekanslarını kullanarak gerçekleştiren bir modülasyon tekniği olduğunu anlatan Akkurt, “Açık alanda 15 kilometreye kadar genişleyebilen bir mesafede bağlantı kurabilirken, uç noktada bağlı cihazlar basit bir pil ile 8 - 10 yıla kadar sorunsuz olarak iletişimini sürdürebilmektedir. Geniş alanlarda çevresel şartlara dayanıklı bir kapsama alanı sağlayan LoRaWan teknolojisi, çok az pil tüketme özelliği ile batarya ömrünü 10 yıla kadar uzatabiliyor ve bu sayede de çok farklı alanlarda kolaylıkla kullanılabiliyor” dedi.